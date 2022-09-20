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邊境開放在即 銀行推出國旅刷卡優惠

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
第一銀行表示，旗下信用卡響應悠遊國旅補助，推出一系列國旅刷卡優惠，使7、8月整體簽帳金額較去年同期成長逾2成，下半年將持續搶搭海外商機。圖／第一銀行提供
第一銀行表示，旗下信用卡響應悠遊國旅補助，推出一系列國旅刷卡優惠，使7、8月整體簽帳金額較去年同期成長逾2成，下半年將持續搶搭海外商機。圖／第一銀行提供

全球邊境管制逐步鬆綁，帶動跨境旅遊復甦，近期台灣民眾對於海外旅遊搜尋需求明顯提升，國內銀行預估，下半年信用卡刷卡量有機會續創雙位數成長。

第一銀行今天表示，旗下信用卡響應悠遊國旅補助，推出一系列國旅刷卡優惠，使7、8月整體簽帳金額較去年同期成長逾2成，下半年將持續搶搭海外商機，打出出國必備神卡「一銀桃園卡」最高5%回饋。

一銀表示，下半年搶攻海外刷卡商機，海外旅遊、商務行程，或在海外網站訂房及購物，刷一銀桃園卡外幣消費最高享5％回饋。

一銀表示，攜手中華、長榮、星宇等各大航空，以及雄獅、可樂與易遊網等知名旅行社、訂房網，舉辦「Fun心去旅行」活動，每月最高回饋3500元。

針對相關優惠，一銀指出，若使用一銀桃園卡悠遊卡或一卡通功能搭乘桃園機場捷運，可享票價8折優惠；若自行開車到機場，刷卡支付全額國際機票或80％以上旅行社團費，享最多20天機場週邊免費停車服務，更可享「3000萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及長達30天「1000萬元海外全程旅行平安保險」。

一銀也表示，申辦桃園卡也可獨享紅利桃子註冊加碼禮，即日起至10月15日止，成為桃園市市民卡聯名卡之新卡友，並在10月31日前於紅利桃子點數平台註冊成功者，可獲得註冊加碼禮100點紅利桃子點數，1點折抵1元，可在桃園地區4000家商店消費折抵。

桃園機場 國旅補助 旅行社

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