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碳費用途 立委籲：協助中小企業、避免補助大型排放源

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為達成淨零碳排，「溫室氣體減量及管理法」將修正為「氣候變遷因應法」，環團、立委、業者今在立法院舉辦記者會，呼籲母法應訂定妥善的碳費監管機制。記者吳姿賢／攝影
為達成淨零碳排，「溫室氣體減量及管理法」將修正為「氣候變遷因應法」，環團、立委、業者今在立法院舉辦記者會，呼籲母法應訂定妥善的碳費監管機制。記者吳姿賢／攝影

為達成淨零碳排，「溫室氣體減量及管理法」將修正為「氣候變遷因應法」，環團、立委、業者今舉辦記者會表示，母法應訂定妥善的碳費監管機制，立委指出，碳費運用得當將有助減碳，呼籲協助中小企業跟社會大眾，不該回頭補助大型排放源。

民進黨立委洪申翰表示，第一階段碳費對象雖不包括中小企業，但若未來可能收取，就應先盤點中小企業可能受到的影響及責任；目前國外對大型排放源多半採取碳交易形式，對中小型則徵收碳費或碳稅，避免重複課徵，台灣也應全面思考碳定價政策。

洪申翰表示，收取碳費是外部成本內部化，但碳費用途若可以訂定得更完善，將有助於加強減碳，未來收取的碳費不該回頭補助大型排放源，應該聚焦社會大眾跟中小企業，讓中小企業在此階段有更好的體質因應挑戰。差別費率並非不能討論，但應刺激更深度減碳，若稽核機制不夠明確，「將變成開一個門，大家只在門裡面尋找可少繳費的方式。」

國民黨立委吳怡玎表示，台灣電力碳排係數15年來減少不到1%，2021年還比2020年還高，台灣中小企業碳排放量有六到七成來自電力使用的間接排放，應回頭督促台電減碳。

綠色和平氣候能源專案主任洪昇邦表示，中小企業普遍認同政府朝向淨零，但規模小、資源資金不充足，轉型遇到困難，包括減碳技術未到位、缺乏碳管理知識、汰換設備太昂貴、買不到足夠綠電，這些都仰賴政府協助，建議從碳費基金支應，但溫管法草案對於碳費收取跟目標都不明確。

台中中小企協理事長張清良表示，台中是自行車、鋼鐵、金屬加工等重要產業聚落，過去配合政府落實減碳，對淨零有很多重要貢獻，希望未來碳費政策要訂定更多配套，並學習國際成功經驗。

高雄中小企協執行長鄭碧齡說，高雄一直是台灣石化工業重鎮，但屬於高碳排產業，減碳相當困難，但對中小企業來說資源有限，要轉型並不容易，既然未來有可能配合繳交碳費，期待政府可以透過碳費基金提供協助。

減碳 洪申翰 氣候變遷

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