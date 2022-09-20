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虱目魚被地震「嚇死」...高市海洋局：未達補助標準　

聯合報／ 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市海洋局長張漢雄說明地震後高雄虱目魚受損情況，未達補助標準。記者徐白櫻／攝影
高市海洋局長張漢雄說明地震後高雄虱目魚受損情況，未達補助標準。記者徐白櫻／攝影

近日地震頻傳，高雄愛河出現魚群跳躍水面，台南、高雄沿海也傳出虱目魚驚嚇暴斃產生災損。高市海洋局長張漢雄表示，初步調查行政區養殖戶，只有零星個案，沒有達到天然災害補助標準。

梓官、湖內等地虱目魚傳出因地震驚擾跳出水面或路面暴斃，不少養殖戶急忙捕撈減輕損失。高市海洋局長張漢雄今天在議會說明地震後漁業受損情況指出，針對這次918大地震，高雄市的養殖虱目魚受到驚嚇，跳到產業道路，經詢問各行政區養殖戶，多數是零星個案，沒有達到補助標準，損失不大。

海洋局進一步指出，目前調查有阿蓮、梓官、茄萣及湖內等部分養殖戶虱目魚受到驚嚇零星跳出至路面，不過養殖戶表示跳出魚塭的數量不多，第一時間就迅速清洗並進行三清（去鱗、去鰓、去內臟）處理後，送往市場販賣。

地震 愛河

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