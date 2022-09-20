快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋天來了！ 氣象局：北台灣今明顯轉涼 周五起天氣不穩

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局簡任技正伍婉華表示，今天各地天氣都偏涼，屬於秋高氣爽的天氣，中南部局部地區則要注意午後雷陣雨。記者邱瓊玉／攝影
氣象局簡任技正伍婉華表示，今天各地天氣都偏涼，屬於秋高氣爽的天氣，中南部局部地區則要注意午後雷陣雨。記者邱瓊玉／攝影

受到東北風影響，氣象局表示，今天各地天氣都偏涼，屬於秋高氣爽的天氣，中南部局部地區則要注意午後雷陣雨，周四東北風減弱，各地溫度稍微暖和，不過周五至周末，又一波東北風，再加上菲律賓東方海面的低壓環境開始逐漸靠近，迎風面的北部、東半部天氣會不穩定。

氣象局表示，受到東北風影響，海面風浪明顯增大，沿海地區會有強陣風，東半部、金門、馬祖、澎湖會有8-9級強陣風？

至於天氣方面，氣象局表示，今天台灣上空水氣少，受到東北風影響，是秋高氣爽，比較舒服的天氣，白天各地都看得到陽光，但中南部午後要留意局部雷陣雨；明天迎風面降雨會比較明顯，桃園以北、東半部雲量都會比今天多，局部地區可能會出現短暫陣雨，其他地區、金門、馬祖、澎湖則是看得到陽光的天氣。

溫度方面，氣象局說，這波東北風影響僅侷限在北台灣，不過是夜裡清晨比較涼，其中清晨低溫約20、21度，中南部則是22、23度，離島部分又再稍微高一點點。

氣象局表示，周四隨著北方高壓離開，東北風減弱，各地天氣會稍微暖一點，不過周五開始，北方高壓逐漸南伸，周六又一波東北風，再加上低壓環境開始靠近台灣，周五至周末這段時間，迎風面的北部、東北部、東半部地區天氣變得不穩定，雲量增多，也有局部降雨。

氣象局也提醒，近來天氣已經轉變，提醒民眾適時視天氣添加衣物，另外受到地震影響，山區土石鬆動，民眾到山區活動要特別留意。

東北風 氣象局

延伸閱讀

台北市山腳斷層若活動 氣象局：盆地陷落、部分地區變沼澤

氣象局示警！近日地震頻繁應「避免山區活動」北台灣降溫舒適偏涼

氣象局坦言「怪怪的」 餘震大減不確定是否正常

不是被國家遺棄！氣象局解釋沒有收到地震警報的原因

相關新聞

是你嗎？5-6月發票千萬獎還有五張未領 最低花15元買巧克力捲

今年7-8月期統一發票將於25日開獎，財政部今（20）日公布5-6月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有五張沒領，...

明天是921廿三周年 氣象局將發送「2次警報」演練

明天是921大地震23周年，也是「國家防災日」，氣象局明天上午9點21分發送地震速報測試，屆時全國各地都會收到地震速報。...

沒收到地震警報？網友搶購這款「居家好物」不怕被邊緣

近期地震頻繁，不僅防災避難用品銷量攀升，會發出聲光警示的「地震警報器」更是被一掃而空。486團購觀察指出，自9月18日起...

2022南國漫讀節 10月大咖登場：方文山、艾怡良、鄭麗君

10月的屏東充滿濃厚文化氣息，第四屆「2022南國漫讀節」以南國的多重宇宙為主題，近4個月在屏東推出超過50場的講座、走...

桃園以北21日濕涼 熱帶系統週末接近防較大雨勢

氣象局今天表示，明天水氣增加，桃園以北及東半部有局部短暫陣雨，北部氣溫稍降，中南部仍多雲到晴，午後有雷陣雨；23至25日...

專家示警「今年流感大年」 10/1起開放公費流感疫苗

．台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民昨示警，疫情趨緩搭配邊境開放，過去2年造成的「免疫負債」將反撲，今年有可能是「流感大年」。指揮中心發言人莊人祥說，相信會因邊境開放，可能會有一波流行，日前已觀察到流感「蠢蠢欲動」，疾管署統計，9月第三周就監測到89例流感陽性，過去2年沒有流行流感，國人體內沒有感染流感，今年10月1日起開放公費流感疫苗接種，藉此鼓勵符合接種對象的民眾，10月1日起可以排接種。若未來邊境開放、民眾規畫過年或連假期間出國旅遊，不是公費對象者，也可以參考自費流感疫苗接種。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。