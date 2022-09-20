秋天來了！ 氣象局：北台灣今明顯轉涼 周五起天氣不穩

受到東北風影響，氣象局表示，今天各地天氣都偏涼，屬於秋高氣爽的天氣，中南部局部地區則要注意午後雷陣雨，周四東北風減弱，各地溫度稍微暖和，不過周五至周末，又一波東北風，再加上菲律賓東方海面的低壓環境開始逐漸靠近，迎風面的北部、東半部天氣會不穩定。

氣象局表示，受到東北風影響，海面風浪明顯增大，沿海地區會有強陣風，東半部、金門、馬祖、澎湖會有8-9級強陣風？

至於天氣方面，氣象局表示，今天台灣上空水氣少，受到東北風影響，是秋高氣爽，比較舒服的天氣，白天各地都看得到陽光，但中南部午後要留意局部雷陣雨；明天迎風面降雨會比較明顯，桃園以北、東半部雲量都會比今天多，局部地區可能會出現短暫陣雨，其他地區、金門、馬祖、澎湖則是看得到陽光的天氣。

溫度方面，氣象局說，這波東北風影響僅侷限在北台灣，不過是夜裡清晨比較涼，其中清晨低溫約20、21度，中南部則是22、23度，離島部分又再稍微高一點點。

氣象局表示，周四隨著北方高壓離開，東北風減弱，各地天氣會稍微暖一點，不過周五開始，北方高壓逐漸南伸，周六又一波東北風，再加上低壓環境開始靠近台灣，周五至周末這段時間，迎風面的北部、東北部、東半部地區天氣變得不穩定，雲量增多，也有局部降雨。

氣象局也提醒，近來天氣已經轉變，提醒民眾適時視天氣添加衣物，另外受到地震影響，山區土石鬆動，民眾到山區活動要特別留意。