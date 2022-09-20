花東「類火車」昨疏運5千人 台鐵3座橋受損待勘驗

918池上地震造成台鐵花東線鐵路多處中斷，台鐵今日表示，花蓮至台東路線仍不通，目前「類火車」模式開行花蓮至玉里、玉里至台東接駁車，昨日共開出136輛、接駁人數5002人。

台鐵說明，目前類火車包括0952路線花蓮至玉里，沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站；0953路線玉里至台東，沿途停靠富里、池上、關山、鹿野等站。

台鐵說，類火車每天6時至20時逢整點發車，並視現場疏運情況機動加開；另考量公路接駁駕駛工時限制，目前20時至隔日6時，不辦理公路接駁。

搶修情形部分，富源至瑞穗間、三民至玉里、富里至池上間、瑞源至鹿野間軌道挫屈已修復完成，玉里至東里間軌道挫屈及電車線桿斷約40支，需待軌道復舊後持續搶修。

台鐵說，東里站列車出軌事件，運安會已同意車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天；東里至東竹間軌道挫屈嚴重，搶修仍需3至5天。

台鐵也說，橋梁部分萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，待勘察檢測後，再擬搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘察中。