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花東「類火車」昨疏運5千人 台鐵3座橋受損待勘驗
918池上地震造成台鐵花東線鐵路多處中斷，台鐵今日表示，花蓮至台東路線仍不通，目前「類火車」模式開行花蓮至玉里、玉里至台東接駁車，昨日共開出136輛、接駁人數5002人。
台鐵說明，目前類火車包括0952路線花蓮至玉里，沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站；0953路線玉里至台東，沿途停靠富里、池上、關山、鹿野等站。
台鐵說，類火車每天6時至20時逢整點發車，並視現場疏運情況機動加開；另考量公路接駁駕駛工時限制，目前20時至隔日6時，不辦理公路接駁。
搶修情形部分，富源至瑞穗間、三民至玉里、富里至池上間、瑞源至鹿野間軌道挫屈已修復完成，玉里至東里間軌道挫屈及電車線桿斷約40支，需待軌道復舊後持續搶修。
台鐵說，東里站列車出軌事件，運安會已同意車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天；東里至東竹間軌道挫屈嚴重，搶修仍需3至5天。
台鐵也說，橋梁部分萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，待勘察檢測後，再擬搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘察中。
台鐵提醒，台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘；台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。
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