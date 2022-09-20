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台北市山腳斷層若活動 氣象局：盆地陷落、部分地區變沼澤

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局地震中心主任陳國昌表示，要關心山腳斷層，不如先擔心大屯火山，但目前大屯火山沒有活動現象。記者邱瓊玉／攝影
氣象局地震中心主任陳國昌表示，要關心山腳斷層，不如先擔心大屯火山，但目前大屯火山沒有活動現象。記者邱瓊玉／攝影

花東地區近日餘震不斷，讓不少民眾擔憂「今天還會搖」嗎？有專家學者示警，全台共有36條活動斷層，最擔心的就是位在台北市的「山腳斷層」，若活動恐怕後果不堪設想。

對此，氣象局地震中心主任陳國昌表示，山腳斷層是一個正斷層，隨時在張裂，所以它的危險性、威脅性是比較低的，如果發生大地震，醞釀時間也會非常長，所以氣象局對山腳斷層並不是非常擔心。

陳國昌表示，要關心山腳斷層，不如先擔心大屯火山，但目前大屯火山沒有活動現象。

陳國昌也提到，如果山腳斷層發生大地震，情況會非常難以想像，台北盆地會有大半地區陷落，海水會從淡水河灌入，台北市會有很多地方被淹沒，甚至一部份地區變成沼澤，不過學界都認為山腳斷層短期內不會有活動，所謂的短期是指10年至100年之間。

此外，有學者提醒，下一個大地震可能發生在嘉南地區，但由於嘉南地區範圍相當大，不少民眾質疑到底是在哪裡？

陳國昌說，嘉南地區確實很多斷層，其中有4個是氣象局特別注意的，但他表示，「恕我不能說」，因為說了會引起民眾恐慌，不過嘉南地區確實是要特別注意的地方。

陳國昌強調，嘉南地區的斷層已經長時間沒有錯動，因此累積的能量很高，嘉南地區是氣象局地震監測的重中之重，會持續嚴密監測。

地震 氣象局 北市

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