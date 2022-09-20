3天震163次！ 氣象局：密集地震期已進入尾聲

台東918大震全台有感，花東地區災情慘重，由於從17日至今，花東地區前震、餘震不斷，也讓民眾人心惶惶。對此，氣象局地震中心主任陳國昌表示，密集餘震階段已接近尾聲，儘管餘震仍會持續一個月，甚至超過一個月，不過接下來餘震不會像現在這麼密集，間隔也比較長，可能好幾天，甚至是一個禮拜才一次。

至於是否還有機會出現規模5以上的餘震？陳國昌表示，主震發生時曾說過，3天內不排除發生規模5以上的餘震，目前是主震發生後第二天，所以還是不排除有這個機率，但機率已愈來愈低。

陳國昌表示，根據氣象局統計，主震是19日下午2點44分發生規模6.8強震，接下來的餘震截至今天上午9點為止，已發生89起，若再加上前一天73起前震，整個主震、前震、餘震，總計163個地震。

陳國昌表示，主震發生前確實有幾個高波，但主震發生後就一路向下，所以推測這個地震應該已經接近尾聲。

不過地震發生至今，到底是哪一個斷層在活動，依舊眾說紛紜。陳國昌表示，池上斷層沿線有破裂，不代表就是池上斷層在活動，依照氣象局判斷，主要兩個規模超過六的地震都不是發生在池上斷層的斷層面上。

陳國昌也提到，中央山脈大斷層是不是一個斷層，地調所沒有標示，所以也不能拿沒有名字的斷層硬是叫它中央山脈斷層，但相信這次地震之後，地調所一定會仔細地再去勘查，要從地震的分布，拼湊出斷層模樣，並不容易，這一切還是有賴地調所給解答。

陳國昌表示，中央山脈在地質上是一條結構線，地理上也是一條分界線，事實上，中央山脈的地質岩石結構、礦物結構也不一樣，但儘管如此，不代表一定會形成一個斷層面。

陳國昌說，中央山脈斷層已經談了很多年，去年地調所有重新編新的活動斷層，增加了2條，不過並未列入中央山脈斷層，表示沒有新的證據。

此外，有地質學者認為，這次強震恐激化池上斷層活動，加上花東地區「海溝型」百年大震週期已到，民眾應慎防百年大震可能帶來的危害。

陳國昌表示，池上斷層確實以前相當安靜，是不是會激起活動，他也不敢講會不會，總之時間會證明。

陳國昌說，百年大震也有可能是兩百年，在他看來，這次地震並不在池上斷層的斷層面上，也不是池上斷層錯動引發，他尊重這次地震造成池上斷層的活躍性升高的說法，但對氣象局來說，不能確定這件事情是否是正確。他指出，地震有重複性，但不能說有周期，很多是巧合，就像20160206美濃地震，兩年後同一天發生花蓮美崙地震。

陳國昌也說，就像自己總希望是上班時間地震，但往往大地震常常發生在假日、晚上，每次都要趕著來辦公室，想要好好休息都不行，不過實際上經過統計，人上班時間。只佔一天的三分之一，所有很多事情都是巧合。

陳國昌強調，也許可以用統計的方式作為地震發生的判斷參考之一，但目前地震觀測的時間還是太短了，全世界觀測地震不過只有兩百年的歷史，對於重複性也無法掌握，要以此來做預測，就沒有意義。