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國慶焰火搶先看！今晚嘉義故宮南院園區外搭配水舞試放3分鐘
2022年國慶焰火睽違18年，重返嘉義縣磅礡登場，今晚7點半在故宮南院院區外西側台糖地，試放3分鐘，搭配故宮觀賞舞台區水舞展演1分鐘，為安全起見，焰火彈使用8吋以下，水舞音樂採用嘉義縣出身歌手「伍佰」授權音樂改編。
內政部次長陳宗彥晚間將與縣長翁章梁，在故宮南院觀賞區舞台，觀看焰火試放，這次焰火試放結合水舞光雕，讓國人提前感受國慶熱鬧氛圍，邀請民眾當天進場觀看。
焰火由軍備局施放，為安全，施放焰火彈1.5吋至8吋，消防局人車在四周警戒，2008年故宮南院外施放地點發生火警，是台糖有蔗葉未清除，現在施放地整地無蔗葉。
文化觀光局提醒，焰火施放有管制範圍，為維護周邊安全，下午5點至晚間8點周邊交通管制，管制範圍包含故宮大道（長庚二路至鄉道嘉46線路口之間）、故宮北路、故宮東路、嘉46等部分路段，提醒用路人配合改道。
下個月國慶焰火施放地點，在故宮南院外朴子市仁和段846地號、故宮大道路分路段，預計施放30分鐘，施放1.5吋至8吋，共計2.5萬顆焰火彈，除故宮南院觀景舞台區，縣府規畫10處最佳賞景地點：故宮南院臨水廣場、故宮大道、太子大道、永慶高中、故宮南院北側廣場、縣府前廣場、故宮南院北側廣場、蒜頭國小、六嘉國中、嘉義高鐵站及嘉己人公園。
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