冷空氣流經暖海面 鄭明典：天氣系統季節特徵又有變化了

秋意漸濃，今天各地氣溫稍降，北台灣降溫明顯，中央氣象局長鄭明典也在臉書發文表示，冷空氣流經暖海面！天氣系統的季節特徵有變化了。

鄭明典文中說，這種雲形是冷空氣流經暖海面的特徵，不過還不是很典型。他指出，這表示冷空氣來不是很冷，算涼一點點！慢慢地，天氣系統的季節特徵又有變化了！

根據中央氣象局預報資料，今天東北風增強，各地氣溫略降，北台灣降溫較明顯，預估白天高溫為28、29度，其他地區30至32度，感受較舒適，且晚上低溫為21至23度，南部地區會稍高一些，感受都稍涼，注意西半部日夜溫差較大。

氣象局也提醒，今天午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，其中南部平地降雨機率較高，下午外出建議攜帶雨具，而且近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要請避免前往山區活動。