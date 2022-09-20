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影／秋季限定「萬鷺朝鳳」最佳觀賞期 黃頭鷺大軍急行軍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘觀察，受東北季風南下，以及入侵日本的南瑪都颱風影響，最近黃頭鷺大軍急行軍抵台，本周是最佳觀賞期。

蘇家弘說，昨天下午3點20分至5點，大量黃頭鷺分批批進入太興村，黃頭鷺大軍隊形「神龍擺尾」，有時候變成「大白龍」、「大魚」、、「大白蛇」，高空飛行雁字型，變成迎面而來的黃頭鷺，遊客驚呼連連。

他在太興村為遊客導覽解說，很多遊客開心吹口哨回家。他表示，這幾天是黃頭鷺經過太興村高峰期，請把握機會，欣賞「萬鷺朝鳳」好時機。

黃頭鷺大軍9、10月經太興村，成群鳥兒沿村民口中「鳳凰穴」生毛樹溪谷，飛翔上升、盤旋，像銀龍擺姿搖尾，被譽為「萬鷺朝鳳」，每年吸引大批遊客、鳥友，讓人嘆為觀止。

黃頭鷺大軍遷徙秀最精彩在太興村，如「閱兵表演」，鳥群隨氣流隊型變化，黃頭鷺為繁殖覓食，從北方大陸、日、韓等地南遷，過境台灣飛往越南、菲國等地過冬，遷徙路線受氣候雷雨影響，最佳觀察期在農曆節氣白露到寒露之間，每天下午4點至6點。

迎接黃頭鷺觀光遊客商機，阿里山茶業協會理事長林建村，在太興村「阿村師的家」，用10多塊得獎匾額做賞鳥平台桌面，讓遊客邊品茗邊觀賞黃黃頭鷺大軍閱兵。

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季限定萬鷺朝鳳景觀，本周最佳觀賞期， 黃頭鷺大軍急行軍。圖／蘇家弘提供

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