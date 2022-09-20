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921防災日宣導流於形式 學者：地方政府欠地震專業人才

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台東池上918強震，造成花蓮玉里鎮一棟大樓倒塌。圖／民眾提供
台東池上918強震，造成花蓮玉里鎮一棟大樓倒塌。圖／民眾提供

台東日前接連2天發生規模6的強震，造成花東地區震災損害，知名地震學者、上月退休的嘉義縣中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝說，這次強震是否池上斷層不確定，餘震不一定比主震小，面對地震周期防災，老舊建築加快更新，地方政府增設地震專業人才。

每年9月21日是「國家防災日」，陳朝輝說，科技不斷進步，但現在世界各國還無法預測地震發生，國內包括中央氣象局、國家地震工程研究中心、中研院等，都不斷增加地震儀器研究調查，地底下盲斷層多，不一定全部露出，造成地震原因複雜。

他表示，在地震還無法預測下，民眾要養成地震防災意識，地震發生逃出室外，住高樓大廈室內，依照消防署防震宣導，立即進行自主性就地避難演練，即採地震避難3步驟 (趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on)；老舊建築，尤其位處地震斷層帶的老舊建築，耐震係數不夠，政府應協助民眾加快更新，保障人民生命財產安全。

他說，每年921日國家防災日，中央及地方政府往往舉辦演練、宣導活動，流於形式，要落實地震防災以及公共工程防震設計鑑定，應在縣市政府、鄉鎮市所、區公所，設置地震專業的公務人力，因為國家高普考有設地震類科，但錄取的人才，都派中央氣象局等相關單位，地方欠缺地震專業人才。

台東池上18日發生規模6.8地震，深度7.0公里，193縣道旁高寮大橋橋墩全斷橫躺 </p><!--4--><p> 秀姑巒溪上，空拍畫面十分怵目驚心。記者劉學聖／攝影
台東池上18日發生規模6.8地震，深度7.0公里，193縣道旁高寮大橋橋墩全斷橫躺

秀姑巒溪上，空拍畫面十分怵目驚心。記者劉學聖／攝影

地震 建築 氣象局

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