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冷空氣南下 北台今轉涼 周末「颱風」擾局機率曝光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今有一小股冷空氣南下，氣溫下降，北台略轉涼。圖/氣象局提供
今有一小股冷空氣南下，氣溫下降，北台略轉涼。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，周末前後台灣及巴士海峽附近有「熱帶擾動」或「颱風」活動，25日20時「熱帶擾動」發展的最高機率為70%，「颱風」的發展機率則為20％，由於是小型的熱帶系統，對台影響程度有很大變化，應持續觀察。 

吳德榮表示，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(20日)各地多雲時晴，中南部及花東部分平地及山區仍有短暫雨的機率；有一小股冷空氣南下，氣溫下降，北台略轉涼。各地區氣溫，北部20至30度，中部22至33度，南部22至34度，東部20至35度。 

吳德榮說，最新模擬顯示，明東北風水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨的機率；北台涼，其他地區早晚涼。周四(22日)至周五(23日)白天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。 

吳德榮也提到，最新模擬顯示，周五晚起至下周(25日)東北風及熱帶系統逐漸逼近，北部、東半部降雨漸趨明顯；但其對各地天氣的影響程度，模式會不斷調整，應持續觀察。

吳德榮 東北風 颱風

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