聽新聞
test
0:00 / 0:00

70年莒光號變身全台最美移動餐廳 入圍台灣光環境獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
火車餐廳「鳴日廚房」重新改造70年車齡的莒光號，克服車廂電力等限制，改以暖色色溫與細緻的光線規畫，使旅客得以在緩慢的鐵道旅行中，細細品味列車與窗外的光影風景。入圍2022「台灣光環境獎」。圖／中強光電文化藝術基金會提供，攝影／李國民
火車餐廳「鳴日廚房」重新改造70年車齡的莒光號，克服車廂電力等限制，改以暖色色溫與細緻的光線規畫，使旅客得以在緩慢的鐵道旅行中，細細品味列車與窗外的光影風景。入圍2022「台灣光環境獎」。圖／中強光電文化藝術基金會提供，攝影／李國民

火車餐廳「鳴日廚房」重新改造70年車齡的莒光號，克服車廂電力等限制，改以暖色色溫與細緻的光線規畫，使旅客得以在緩慢的鐵道旅行中，細細品味列車與窗外的光影風景。「南華微光」原為屏東大武山脈下的農村小學，因少子化廢校，走過半世紀的校園轉型成為服務社區與高齡者的地景公園。其建築翻摺出大武山脈稜線的想像，微光與水霧順著稜線光暈蔓延，在雲霧中訴說地方的集體記憶。類型和風格迥異的這兩件作品，同時入圍第五屆「台灣光環境獎」。

中強光電文化藝術基金會舉辦的第五屆「台灣光環境獎」19日揭曉決選入圍名單，由「鳴日廚房」、「1895乙未保台紀念公園」、「新竹光環境改善計畫」、「波光市集」、「釀光杯影．再現第五酒廠」、「讓光游於藝」、「台南竹溪月見橋」、「台南市歷史城區光環境」，及「南華微光」共9件作品進入決選。

「台灣光環境獎」由國際照明專家周鍊擔任主席，集結李乾朗、夏鑄九、郭中端、薛琴、吳瑪悧、官政能、楊澤等跨領域專家學者組成評審團，歷經二個多月的初選與複選，公布今年入圍決選名單。評審團主席周鍊表示，今年參賽作品競爭激烈，入圍作品中，不僅首次出現整合城市及街區多件建物參賽的作品，亦首次出現如觀光列車、橋墩類型的公共設施。後續評審團將實際前往作品現場進行評選，並於11月25日頒獎典禮揭曉大獎得主。

「除了好吃，還要好看。」設計「鳴日廚房」的柏成設計指出，火車餐廳設計最難的是因為有些地方是不動的，但在車子移動時要如何和旁邊環境連結在一起，是個挑戰。因此「鳴日廚房」的設計創舉，包括將光線的變化與周遭景物搭配，甚至映襯食物。大片的窗戶，除了便於賞景，還考量當在外面有陽光灑進來時，可以將美食、紅白酒透過光線折射，更顯美味，轉進隧道後就變成黑色鏡子，刻記時尚餐廳的印象。

位於台南竹溪公園的月見橋，設計延續台南古都木構造的傳統，猶如新月型態的木構曲橋，連接水岸兩側的紋理與機能。燈光設計透過橋體下方的投射燈，呈現結構美感；安裝橋面的投射燈及扶手LED燈，打亮擴張網欄杆並安全照亮橋面。幽微的燈光設計，彷若倒映水面的一抹新月，增添竹溪景致。

今年入圍名單中，「新竹光環境改善計畫」與「台南市歷史城區光環境」二件作品，分別整合城區內多件光環境作品報名參賽，透過燈光的介入，形塑城市的歷史記憶，也展現城市對燈光設計的重視。

「新竹光環境改善計畫」藉台灣燈會活動辦理之際，將新竹州廳、消防博物館、圖書館、美術館、影像博物館、護城河、新竹公園入口、菸酒公賣局、孔廟等９個地點重新進行夜間照明的改善，以永久性的燈光規劃，細緻地點亮古蹟建築立面，並整合都市節點與綠帶，創造日夜皆宜的步行城市。

「台南市歷史城區光環境」以位處古蹟、歷史遺跡最密集的中西區為核心，以孔廟為中心，改善孔廟及周邊街廓，包含葉石濤文學館、聞道出版社、神社事務所多棟建物的光環境。透過光的介入，重塑老城區的夜間表情，並與在地環境、景觀、文史及生活產生更多對話，展現出台南豐富的文化底蘊。

位於台南竹溪公園的月見橋，幽微的燈光設計，彷若倒映水面的一抹新月，增添竹溪景致。圖／中強光電文化藝術基金會提供，攝影／羅慕昕
位於台南竹溪公園的月見橋，幽微的燈光設計，彷若倒映水面的一抹新月，增添竹溪景致。圖／中強光電文化藝術基金會提供，攝影／羅慕昕
「南華微光」原為屏東大武山脈下的農村小學，因少子化的影響，五十餘年的校園被賦予新的生命，轉型成為服務社區與高齡者的地景公園。其建築翻摺出大武山脈陵線的想像，微光與水霧順著稜線光暈蔓延，在雲霧中訴說地方的集體記憶。圖／中強光電文化藝術基金會提供，攝影／丰宇影像
「南華微光」原為屏東大武山脈下的農村小學，因少子化的影響，五十餘年的校園被賦予新的生命，轉型成為服務社區與高齡者的地景公園。其建築翻摺出大武山脈陵線的想像，微光與水霧順著稜線光暈蔓延，在雲霧中訴說地方的集體記憶。圖／中強光電文化藝術基金會提供，攝影／丰宇影像

台南 新竹

延伸閱讀

黃子佼釋懷吳宗憲抄襲說 老婆孟耿如一句話讓他轉念

「茶金」再報喜！遺珠連俞涵「桑心」典禮前做重大決定

節目、女主二選一林心如誠實喊：女主！ 洩對手是她

網球／球后斯威雅蒂拿到年終賽門票 也取得名人堂入圍資格

相關新聞

私有建物耐震補強 最高補助450萬

內政部營建署昨表示，近年持續推動私有建築物耐震補強措施，提供每件最高450萬元補助，協助民眾針對潛在結構老化致耐震能力不...

70年莒光號變身全台最美移動餐廳 入圍台灣光環境獎

火車餐廳「鳴日廚房」重新改造70年車齡的莒光號，克服車廂電力等限制，改以暖色色溫與細緻的光線規畫，使旅客得以在緩慢的鐵道...

高雄市桃源區凌晨發生規模3.5地震 最大震度3級

中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時47分發生芮氏規模3.5地震，地震深度4.8公里，震央位於高雄市政府東北方83.7公里（...

好焦慮、睡不著？ 試試「4-7-8 呼吸法」

睡前焦慮好難受 ？「4-7-8 呼吸法」能幫助入睡！根據CNN報導，人們在晚上睡覺前可透過「4-7-8 呼吸法」減緩一整天的焦慮，紐約州臨床心理學家約書亞表示該呼吸法改可增加入睡的可能性，此外，今年7月的美國國家醫學圖書館的研究也證明，「4-7-8 呼吸法」能有效改善血壓，降低焦慮。

震不停心慌慌 身心安定5字訣

近日地震頻傳，許多人產生焦慮症狀，加上餘震不斷，恐引發緊張、害怕、感到疲憊、失眠等，衛福部草屯療養院臨床心理科主任黃裕達...

健康你我他／再忙也要喝夠水 頭痛頻率減少了

一直以來我都有頭痛問題，從青春期的考試壓力到出社會的工作壓力，總是讓我煩躁又頭痛，尤其女生生理期來的那幾天，還會伴隨著頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。