70年莒光號變身全台最美移動餐廳 入圍台灣光環境獎

火車餐廳「鳴日廚房」重新改造70年車齡的莒光號，克服車廂電力等限制，改以暖色色溫與細緻的光線規畫，使旅客得以在緩慢的鐵道旅行中，細細品味列車與窗外的光影風景。「南華微光」原為屏東大武山脈下的農村小學，因少子化廢校，走過半世紀的校園轉型成為服務社區與高齡者的地景公園。其建築翻摺出大武山脈稜線的想像，微光與水霧順著稜線光暈蔓延，在雲霧中訴說地方的集體記憶。類型和風格迥異的這兩件作品，同時入圍第五屆「台灣光環境獎」。

中強光電文化藝術基金會舉辦的第五屆「台灣光環境獎」19日揭曉決選入圍名單，由「鳴日廚房」、「1895乙未保台紀念公園」、「新竹光環境改善計畫」、「波光市集」、「釀光杯影．再現第五酒廠」、「讓光游於藝」、「台南竹溪月見橋」、「台南市歷史城區光環境」，及「南華微光」共9件作品進入決選。

「台灣光環境獎」由國際照明專家周鍊擔任主席，集結李乾朗、夏鑄九、郭中端、薛琴、吳瑪悧、官政能、楊澤等跨領域專家學者組成評審團，歷經二個多月的初選與複選，公布今年入圍決選名單。評審團主席周鍊表示，今年參賽作品競爭激烈，入圍作品中，不僅首次出現整合城市及街區多件建物參賽的作品，亦首次出現如觀光列車、橋墩類型的公共設施。後續評審團將實際前往作品現場進行評選，並於11月25日頒獎典禮揭曉大獎得主。

「除了好吃，還要好看。」設計「鳴日廚房」的柏成設計指出，火車餐廳設計最難的是因為有些地方是不動的，但在車子移動時要如何和旁邊環境連結在一起，是個挑戰。因此「鳴日廚房」的設計創舉，包括將光線的變化與周遭景物搭配，甚至映襯食物。大片的窗戶，除了便於賞景，還考量當在外面有陽光灑進來時，可以將美食、紅白酒透過光線折射，更顯美味，轉進隧道後就變成黑色鏡子，刻記時尚餐廳的印象。

位於台南竹溪公園的月見橋，設計延續台南古都木構造的傳統，猶如新月型態的木構曲橋，連接水岸兩側的紋理與機能。燈光設計透過橋體下方的投射燈，呈現結構美感；安裝橋面的投射燈及扶手LED燈，打亮擴張網欄杆並安全照亮橋面。幽微的燈光設計，彷若倒映水面的一抹新月，增添竹溪景致。

今年入圍名單中，「新竹光環境改善計畫」與「台南市歷史城區光環境」二件作品，分別整合城區內多件光環境作品報名參賽，透過燈光的介入，形塑城市的歷史記憶，也展現城市對燈光設計的重視。

「新竹光環境改善計畫」藉台灣燈會活動辦理之際，將新竹州廳、消防博物館、圖書館、美術館、影像博物館、護城河、新竹公園入口、菸酒公賣局、孔廟等９個地點重新進行夜間照明的改善，以永久性的燈光規劃，細緻地點亮古蹟建築立面，並整合都市節點與綠帶，創造日夜皆宜的步行城市。