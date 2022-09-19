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流感大年到！醫籲公布雙重感染指引 指揮中心：不需要

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民。記者邱宜君／攝影
台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民。記者邱宜君／攝影

疾管署最新監測資料顯示，截至上周，類流感門急診就診人次在2個月內從2萬1571多人次增加到3萬4325人次，增幅達6成。實驗室分離的流感病毒數數量也在3周內增為10倍，從9株增加到89株，其中9成都是A型流感病毒。疾管署副署長莊人祥證實，近期分離的流感病毒僅培養出兩株，都是A型流感病毒當中的H3N2

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民今提醒，台灣前兩年因邊境嚴管、境內防疫，流感已連續兩年處於「免疫負債」。台灣流感一般是11月才報到，但最近疫情監視資料顯示，有「提前報到」跡象，這正是「流感大年」的特徵，強烈暗示今年流感疫情可能幅度不小。

以同樣經歷兩年免疫負債的澳洲為例，開放國境並放鬆防疫措施之後，今年澳洲流感疫情來得早、衝得快，病例數已達到21萬人，超過過去五年平均值。

黃立民預估，10月邊境檢疫措施放鬆為0+7之後，台灣很可能就會跟其他國家一樣，面臨「流感大年」的考驗，即今年流感季很可能會有15到20%人口會得到流感，規模高達300到400萬人。流感大年加上新冠疫情尚在，可能帶來很大的社會成本和醫療負擔，所以「流感疫苗和新冠疫苗都要打」是非常重要的。

黃立民提醒，要是沒打流感或新冠疫苗，又同時得到新冠肺炎和流感，疾病嚴重度將加重30%。一旦重症，病人肺部狀況會很不好，很可能需要住加護病房，多種抗病毒藥物、類固醇之間可能有交互作用，治療更棘手。

黃立民建議，指揮中心可參考實證研議並公布「同時感染流感和新冠」的臨床處置指引。指揮中心發言人莊人祥回應，經與防疫醫師討論，目前針對兩種疾病都有個別治療的藥物，不需要有特別的指引。

如果今年流感季的主流株是突變最快、重症死亡率最高的H3N2，黃立民建議，高危險群應優先接種細胞流感疫苗。

他指出，感染症頂尖期刊《美國感染症醫學會期刊》刊登之美國大型研究證實，細胞流感疫苗的保護力比雞胚胎流感疫苗高36.2％。英國疫苗接種與免疫聯合委員會也已針對2022和2023年流感季，公開建議18到65歲民眾優先選擇施打細胞流感疫苗，以預防傳染力強、死亡率較高之H3N2病毒株。

今年疾管署共採購630萬劑公費流感疫苗，包括國光生技327.5萬劑，賽諾菲190萬劑，台灣東洋113萬劑，其中台灣東洋疫苗為細胞流感疫苗。台灣東洋董事長林全今宣布與中華奧會合作，挺選手防疫，由東洋提供1000劑細胞流感疫苗給體育界，期與奧會攜手照顧選手健康。

台灣東洋今宣布提供1000劑細胞流感疫苗給體育界，與中華奧會攜手照顧選手健康。左起為東奧游泳選手王冠閎、東奧射箭選手湯智鈞、中華奧會榮譽副主席陳士魁、中華奧會主席林鴻道、東洋董事長林全、東洋總經理侯靜蘭、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民、CLS Seqirus台灣代表鄭仁豪。記者邱宜君／攝影
台灣東洋今宣布提供1000劑細胞流感疫苗給體育界，與中華奧會攜手照顧選手健康。左起為東奧游泳選手王冠閎、東奧射箭選手湯智鈞、中華奧會榮譽副主席陳士魁、中華奧會主席林鴻道、東洋董事長林全、東洋總經理侯靜蘭、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民、CLS Seqirus台灣代表鄭仁豪。記者邱宜君／攝影

黃立民 莊人祥 H3N2 流感疫苗

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