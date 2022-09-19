和平工業區「綠地改綠電」恐毀棲地 環差今補正再審

推動能源轉型政策，經濟部工業局擬將「和平工業區」的閒置土地改為特種工業區，藉此發展綠色能源，但選定的部分土地調查到珍貴動植物，引發環評委員疑慮，甚至不排除反對此案，今天環差審查決議補正再審，要求經濟部工業局強化保育減輕對策。

經濟部工業局民國73年配合西部水泥業東移政策，在花蓮縣秀林鄉開闢「和平工業區」，主要作為鄰近礦區的水泥生產區。現在擬發展綠能政策，將原本為綠地的9.11公頃土地變更為特種工業區；為彌補綠地損失，現有區位尚未使用的土地也會更改為綠地，包括特種工業區5.14公頃、住宅區3.83公頃。

今天環差審查時，有民眾批評，經濟部工業局所謂「要彌補的綠地」，現在本來多數就都是附屬在村莊旁邊的綠地，因為距離民宅很近，所以一直沒有辦法開發利用，現在卻拿來說要「還給我們」，根本只是假象；和平工業區數十年來開發引發噪音、空氣汙染，若再消滅綠地，等於沒有樹木可以擋風沙，對居民影響很重大。

環評委員表示，經濟部工業局要改為特種工業區的綠地，現在調查有不少動植物，尤其這裡是海邊，卻可以看到通常出現在山邊的食蟹獴、台灣畫眉、綠頭翁等，是很特殊的棲地，建議另外找地，不該犧牲這裡；或透過生態檢核機制的精神，想辦法迴避、縮小、減輕或補償。

也有環評委員說，不應該用以前「蓋好蓋滿」的思維看待此案，既有的綠地若遭到開發，對居民有顯著衝擊，而且現在連要開發哪種綠能都不知道，太陽能發電或生質能都是綠能，但對居住品質影響大不相同，至少要先明確規畫要開發哪些綠能。