天氣變涼溫差加劇 晚歸應帶外套

東北風吹涼「熱番薯」，全台氣溫終於要變涼了，但要注意日夜溫差加劇的狀況！中央氣象局預報員黃恩鴻19日說，20日東北風增強，北部、東北部氣溫會開始下降，但桃園以北迎風面將出現降雨狀況；氣象達人彭啟明指出，各地日夜溫差變化大，早出晚歸的民眾不忘添加衣物。

21日後記得帶傘

中央氣象局資料顯示，台灣20日起受到東北風影響，北部及東北部炎熱氣溫會稍微降溫，並變成相較涼爽的天氣，但中南部地區及東南部沿海地區清晨時可能會有零星短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，到了21日之後，東北風水氣稍微增強，迎風面地區包括桃園以北、宜蘭、花蓮等地有機會出現局部地形降雨，其他地方則仍維持多雲到晴的天氣為主，提醒北部民眾出門時，記得攜帶雨具。

他表示，菲律賓目前有一塊正在發展的雲系，因為發展還需要一段時間，預計23日強度開始增強，並開始接近台灣，有機會把水氣帶進台灣，使得台北、東北部地區24日、25日出現比較強的降雨。黃恩鴻說，目前還在觀察該雲系的發展變化，「也不排除有成為颱風的可能性」。

日夜溫差加劇

針對溫度方面，彭啟明表示，20日北風增強，苗栗以北的高溫有望下降到27、28度，然而夜晚清晨的低溫則在21度左右，空曠地區更有機會降到20度以下；苗栗以南地區的白天高溫仍維持在30到32度間，越往南溫度越高，但夜晚清晨低溫則在落在22到24度的區間，空曠地區有機會降到20度上下，日夜溫度差距恐達10度以上。

他強調，「日夜溫差變化趨於明顯，這也是初秋季節相當典型的天氣特徵之一」。，這種溫度變化很容易讓人著涼感冒，呼籲早出晚歸的朋友要記得多添加衣物或帶一件薄外套，注意身體健康。

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