教孩子遠離手機？ 專家：適當監管即可

兒童應遠離智慧型手機？父母適當監督與深度了解孩子的需求，雙管齊下的益處大於嚴禁用手機！在科技發達的的世代，愈來愈多兒童擁有智慧型手機，專家認為，孩子何歲適合接觸手機，取決於個體的性格與家庭，且父母在監督子女使用手機的同時，要敞開心胸與兒女溝通，且應當以身作則，樹立好榜樣。

每位孩子都不同

在數位時代下，幾乎每位父母都會思考究竟何時該讓孩子接觸手機。根據《衛報》報導，手機與社群媒體對每位青少年的影響力都不同，美國加州大學歐文分校的心理科學教授坎迪斯·奧傑斯認為，因家庭與性格上的差異，每位孩子適合接觸手機的時間點都不同；奧地利維也納大學傳播系研究員安雅·斯蒂維克則認為，父母應考慮孩子擁有智慧型手機後，是否具備相當的責任心為自己負責。

由於智慧型手機在青少年與兒童間的相當普及，許多父母親擔憂孩子會因此受影響，彼此也會因為管控手機而發生衝突。英國通信監管機構 Ofcom 的數據顯示，高達 91% 的 11 歲兒童擁有智能手機，在一項針對 19 個國家/地區的歐洲研究中，有80% 的 9 至 16 歲兒童表示，他們幾乎每天都會使用智能手機上網。

父母要以身作則

安雅·斯蒂維克表示，給孩子使用智慧型手機，能培養他們的責任感與獨立能力。此外



歐洲一項《研究》發現，8歲的孩童往往不會認知到科技的風險，但他們會自行觀察到父母是如何使用手機的。

因此，坎迪斯教授表示，孩子最討厭「虛偽」，所以父母在監督孩子使用手機的同時，也需要誠實地審視自己使用手機的狀況，以身作則。他建議，父母可適當的監督並陪伴時間和孩子一同玩遊戲，以及瀏覽資訊內容，藉此確保內容的適當性。

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