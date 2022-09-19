聽新聞
test
0:00 / 0:00
通勤族看過來 新北YouBike這期間將暫停服務
新北市交通局表示，為配合悠遊卡發行二代卡片，新北YouBike1.0和2.0將分別於明、後兩天凌晨執行車機及租賃場站控制器系統依序進行更新，屆時將暫停車輛租借服務，但仍可還車。
交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，微笑單車公司將於明日凌晨2點至5點進行新北市YouBike2.0車機更新作業；後天凌晨1點至5點進行YouBike1.0租賃場站控制器更新作業。
吳政諺表示，YouBike1.0、YouBike2.0及場站自動服務機仍正常營運，提醒這次系統更新為依序進行，每一車柱及車輛車機更新時間不一定，請民眾在租借當下注意是否正常提供租借，造成不便，敬請見諒；若有相關租借還車等問題，可電洽微笑單車公司
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言