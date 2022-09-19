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通勤族看過來 新北YouBike這期間將暫停服務

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北YouBike1.0和2.0將分別於明、後兩天凌晨執行車機及租賃場站控制器系統依序進行更新，屆時將暫停車輛租借服務。圖／新北市交通局提供
新北YouBike1.0和2.0將分別於明、後兩天凌晨執行車機及租賃場站控制器系統依序進行更新，屆時將暫停車輛租借服務。圖／新北市交通局提供

新北市交通局表示，為配合悠遊卡發行二代卡片，新北YouBike1.0和2.0將分別於明、後兩天凌晨執行車機及租賃場站控制器系統依序進行更新，屆時將暫停車輛租借服務，但仍可還車。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，微笑單車公司將於明日凌晨2點至5點進行新北市YouBike2.0車機更新作業；後天凌晨1點至5點進行YouBike1.0租賃場站控制器更新作業。

吳政諺表示，YouBike1.0、YouBike2.0及場站自動服務機仍正常營運，提醒這次系統更新為依序進行，每一車柱及車輛車機更新時間不一定，請民眾在租借當下注意是否正常提供租借，造成不便，敬請見諒；若有相關租借還車等問題，可電洽微笑單車公司

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