人格測驗MBTI在全球爆紅，與算命、星座有何不同？

近期，人格測驗法 MBTI 紅遍全球，甚至被當成自我介紹的開場。《遠見》採訪台大心理系副教授張仁和，以及 YouTube 頻道《Sherry's Notes 雪力的心理學筆記》的主持人 Sherry 夏瑄澧，梳理 MBTI 為何風靡全球的魔力？

兩位背景不同的專家，不約而同地給了相似的答案。

Sherry 認為，人們之所以想知道自己的 MBTI ，原因在於大家渴望理解自己，同時也渴望被他人理解。「台灣教育沒什麼在自我開發，你想要什麼、你喜歡什麼，都沒有談。」Sherry 表示，因為社會氛圍不鼓勵探索自我，人們多半壓抑自己，因此產生心理測驗補足缺口的空間。

MBTI 吸引人們作答的背後邏輯是什麼？

她以算命、星座、紫微斗數類比 MBTI，「希望用一個新玩具，了解自己，」這些工具都能用來看到另一面的自我。人們期待借助外力，告訴自己為什麼會長成今天的模樣，也用來解釋自己的想法，並和他人產生連結。

目前服務於中研院民族所，研究領域為「人格與社會心理學」的台大心理系副教授張仁和，同樣用算命比喻 MBTI。「算命與坊間的心理測驗幾乎對應到相同的需求，都是因為有不確定性和焦慮，需要控制感，找到方向。」他進一步解釋，我們日常生活中，能從他人口中得到的回饋，以能力和表現為主，不太容易知道對於自己性格的評價。

即使對於自我有認知，仍需要和他人比較，例如所謂外向，也要參照內向的人才能凸顯特質。正因為原先不知道自己的位置，MBTI 提供的人格類型和說明文字，正好帶給人們歸屬感。

此外，張仁和用了「定錨而後配對、被標籤增加控制感」描述人們喜歡 MBTI 的背後邏輯。他以刻板印象為例，雖然平常的討論較為負面，例如對於黑人的種族歧視，但刻板印象對人類的認知很有價值。

面對模糊的情境，腦中能夠處理的資訊有限，人們更期望明確、甚至武斷的訊息，而 MBTI 正巧能夠做到這點。它替人們快速的定錨，例如知道「原來自己就是 ENFJ（一種人格類型），」讀完人格描述之後快速地往身上貼標籤，就能獲得掌控資訊的快感。

為何人們總迫切地想被理解？幸福感從哪來？

有完成 MBTI 的受訪者分享，做完心理測驗之後，有種「被懂得的感受。」為什麼當人「被理解」時，會有舒服的感覺？

對此，張仁和從兩個角度討論。他首先強調人們難以獨立生活，需要尋找依附與歸屬，有著群居需求。如果在自我揭露的過程中談到自己的優缺，優點得到讚賞、缺點被無條件的接納，就會產生正向感，這背後有演化機制在運作，「我們有多一點人，比較容易存活。」

即使不談演化，張仁和説，也可以從親密關係的核心要素回應性（responsiveness）切入，它由理解、接納、支持組成。他指出，雖然每個人都有陰暗面，「但心理測驗不敢太武斷，直接說你邪惡、陰險、自私，會說人們難免有缺點，有一個接納的前提在。」MBTI 的測驗結果也不會負面地批判受試者，而是以中性的口吻描述，這本身就蘊含著包容。

Sherry 的想法類似，「人是渴望被無條件接受跟愛的，我常常覺得，我必須要展現這個樣貌，別人才會愛我。」相比於可畏的人言，MBTI 在解說結果時，不會加上偏見，讓人能夠有被接受的感覺，因此感受到愛。

從算命、星座、塔羅牌，一直到 MBTI，人們都在尋求不同的方法，了解自己的過去與未來。

談到性格，有句老話是「江山易改、本性難移。」張仁和表示，雖然隨著社會角色改變、年齡漸增，性格會產生個體上的差異，但原則上來看，性格是相對穩定的。不過，對於做完 MBTI 之後，要接受結果還是尋求改變，張仁和的答案很開放，他認為兩者都可行。

「消極的面向是要看對自己有沒有困擾，有困擾的話，才會想尋求改變，但如果沒有的話，作為一個參考就好。」他也補充，個人如果想要調整，長期下來還是能夠做到。

Sherry 認為，MBTI 的重要價值之一在於接受自己。她說，生活中有太多必須扮演的角色，唯有接受自己的存在意義，才能愛自己。她以 INTJ 舉例，用負面的說法來看，這類人格沒有辦法共情、不夠實際，但也能正面的描述為「有能力看到未來展望。」

然而，她希望人們能夠去標籤化地了解自我特質。即使是沒有同理心的人，也要先接受自己的「原型」樣貌，知道那是盲點後，再看想變成什麼樣的人。「你不要因為想要改變自己，把自己圓形改掉了。你要愛自己、接受圓形，不是說什麼都不做，但你想要更好，可以慢慢去開發他。」

Sherry 説，她喜歡用「種子」形容人。即使是有著相同生辰的雙胞胎，放在肥沃的泥土和乾燥的枯地中，會有不同的收穫。MBTI 只告訴人們自己的原型是什麼，但人外在的生長環境，就像土地之於種子，都會產生影響。因此 Sherry 拒絕宿命論的說法，她強調即使心智功能相同，也能夠培養出不同的能力與行為，「我是真的相信每個人都有彈性，能夠伸縮跟表演成跟自己不一樣的人，你都是有能力的。」

學界為何批評 MBTI？

學術界對於 MBTI有些批評，其中之一就是重測後結果不同。

對此，Sherry 提出兩點想法。首先，她提到人們熟悉評量題目後，會有特定期待，例如想要成為「指揮官」，作答時會想盡辦法貼近該人格可能會有的行為。她也説在生命中遭遇重大事件時，確實有改變的可能性，雖然天生的特質仍然相似，但表現出的行為可能有很大不同。這些都會影響重測 MBTI 的一致性。

張仁和補充，MBTI 確實是符合學術規範的，跟市面上看到的評量不同，學界有完整版的題組，只是整合分析（meta analysis，指分析比較前人發表的研究發現）的結果顯示，信度的穩定性不高。此外，效度也沒有很高，無法有效預測人們的行為。

「人數一多，以性格來看，還是常態分配。」張仁和想提醒讀者，其實心理學界針對性格的研究成果，大部分都顯示人們彼此之間的相似程度大於差異，可能有 70% 的人受測後，都落在一個標準差之內，也因此才能夠共享社會規範。不過，這也正是 MBTI 吸引人之處。雖然人跟人之間很像，但現今社會強調每個人都很獨特，在此前提之下，「若能給予一個『武斷』而『直接』的標記，比較讓人更能吸收接受。」

張仁和分享了一項有趣的研究。有學者發現，相對於歐美國家，東亞人特別喜歡星座，推斷可能是因為東亞人對於不確定性的容忍較低，希望未來有更明確的安排，因此在面對未知時，更需要確定的訊息作為浮木支撐自己，而星座就是一項有力的工具。

從算命、星座、塔羅牌，一直到 MBTI，人們都在尋求不同的方法，了解自己的過去與未來。只是，就如同 Sherry 所說，「就算我是MBTI的專家，也不希望你一輩子抓著這個當成真理，」因為只要有好的發展，到最後我們都能「成為完整的人。」

（本文出自2022.9.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）