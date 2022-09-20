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好焦慮、睡不著？ 試試「4-7-8 呼吸法」

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
研究顯示「4-7-8 呼吸法」可幫助激活副交感神經系統，減緩焦慮，為大腦建立優質的睡眠環境。（網路截圖）
研究顯示「4-7-8 呼吸法」可幫助激活副交感神經系統，減緩焦慮，為大腦建立優質的睡眠環境。（網路截圖）

睡前焦慮好難受 ？「4-7-8 呼吸法」能幫助入睡！根據CNN報導，人們在晚上睡覺前可透過「4-7-8 呼吸法」減緩一整天的焦慮，紐約州臨床心理學家約書亞表示該呼吸法改可增加入睡的可能性，此外，今年7月的美國國家醫學圖書館的研究也證明，「4-7-8 呼吸法」能有效改善血壓，降低焦慮。

4-7-8 呼吸法步驟

根據《CNN》報導，南加州大學凱克分校醫學臨床副教授 Raj Dasgupta 博士表示，「4-7-8 呼吸法」是一種放鬆練習，在2015年獲得綜合醫學專家安德魯‧威爾 博士廣泛推廣。透過吸氣四次，屏住呼吸七次，呼氣八次的方式，可幫助激活副交感神經系統，讓心跳和緩下來，減緩焦慮，為大腦建立優質的睡眠環境。

威爾 博士解釋說，「4-7-8 呼吸法」有三個關鍵步驟 ：一、用鼻子吸氣並數4秒。二、憋氣7秒。三、緊閉嘴唇緩緩吐氣8秒後，發出「呼」的聲音。他建議以上步驟每次重複四次，每天兩次。

改善血壓、降低焦慮

根據美國國家醫學圖書館上 7 月份發表的一項《CNN》顯示，泰國研究人員針對 43 名健康的年輕人，觀察 「4-7-8 呼吸法」對其心率和血壓的影響，實驗結果發現，該呼吸能確實能有效改善人們的心率和血壓。

布萊根婦女醫院睡眠和晝夜節律紊亂部門的副研究員麗貝卡·羅賓斯 表示，雖然「4-7-8 呼吸法」有助於人們練習平靜。紐約州臨床心理學家約書亞．塔爾則表示，雖然「4-7-8 呼吸法」無法直接使人入睡，但能有效幫助人們減緩焦慮，進而增加入睡的可能性。

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