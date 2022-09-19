中央山脈斷層未列活動斷層 氣象局：無證據顯示存在

18日下午2時44分台灣發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里的池上鄉，規模6.8是今年最大地震，也引發各界討論中央山脈斷層，中央氣象局表示，沒有科學證據顯示有中央山脈大斷層。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，有專家學者說，這地區縱谷從北邊到南邊有很大的斷層，叫中央山脈大斷層，但斷層的定義非中央氣象局訂的，是地質調查所訂定，實際上，是一個構造線地表上地調所沒有標誌出來，整條中央山脈大斷層上，看不到斷層移動的痕跡，一萬年內都算一級的活動斷層，但地質調查所，沒有看到這地區的錯裂、錯動等活動，也因此沒有把中央山脈大斷層列為活動斷層之一。

陳國昌說，是明顯在地質上的構造線，在地理上也可以明顯看到界線，但兩邊的礦物岩石的組成成分，都有相當大的差距，兩者中間也許會有些差異，比如變質岩跟沉積岩的差異，或者礦物差異，這只能說，這是一個還沒有受到科學實際上證實的區域。

陳國昌表示，地震專家說，把這地方都連起來就可以看到斷層面，但實際上，過去也不是沒有人做過，不論是靠山邊，或者山脈內部，地震都不算多，從過去到現在，也看不到有這個面存在，只是學者或專家，過去提過多次，但針對中央山脈斷層，沒有否定、也沒有肯定，沒有實際上的證據顯示，真的有這大斷層存在。

他說，若周邊發生地震，都歸給中央大山脈大斷層，那麼一切都很好說，他認為，中央氣象局地震測報中心是官方單位，是地震預報的主管機關，不會將地震發生的原因，歸為沒有確切證據的構造。