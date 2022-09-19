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地震頻繁該怎麼「收驚」？ 張老師兩招教你維持合理焦慮

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
張老師基金會提醒民眾，保持合理程度的警覺心有助於防災，但過度且長時間的焦慮可能損害心理健康，可使用以下兩招「心理收驚」術幫自己維持「合理焦慮」。圖／張老師基金會提供
張老師基金會提醒民眾，保持合理程度的警覺心有助於防災，但過度且長時間的焦慮可能損害心理健康，可使用以下兩招「心理收驚」術幫自己維持「合理焦慮」。圖／張老師基金會提供

連日兩天規模6以上的地震令人憂心，尤其918的地震傳出災情，加上媒體大量報導，讓人有921大地震「經驗重現」之感，頻繁的大小餘震更讓人神經緊張。張老師基金會提醒民眾，保持合理程度的警覺心有助於防災，但過度且長時間的焦慮可能損害心理健康，可使用兩招「心理收驚」術幫自己維持「合理焦慮」。

第一招是「找到掌握感」。張老師表示，經歷過921地震或其他重大事件的朋友，若您的情緒受到劇烈影響，試著把焦點放在讓您覺得有能力掌握的事情，增加安全感。

張老師舉例，民眾可以準備地震包，掌握避難所、尤其高樓層的朋友，需要事先尋覓好可掩護的牆角與桌底並掃除該區域的潛在危險掉落物；規劃好電梯以外的逃生路線、固定家具以防傾倒；確保同住家人(長者、小孩)清楚防災、逃生資訊。飼養毛小孩的朋友也預先準備毛孩逃難包，且務必事先植入寵物晶片(若倉皇中走散得以尋回)等等，讓注意力放在可以掌握且有幫助的事情並實際行動。

第二招是「說出來、寫出來、畫出來」。張老師建議，民眾的感覺和心情(尤其是驚嚇的記憶)可以跟家人、好朋友抒發，即便一時說不清楚，也可以在FB、IG、親朋好友的LINE社團發文，例如：說說想法─「還好我家沒事」；說說心情─「當下緊張死了、我嚇死了」；說說行動─「還好有躲到桌子底下」。言語表達還不那麼流暢的孩子可以鼓勵他用圖畫的方式畫出來當時看到的情景或感受。千要不要壓抑、為情緒找到出口。

張老師表示，人不可能是總是維持高度警覺的狀態。在這個非常時期，能幫助自己穩定的方法都是好方法，但如果超過兩到三週情況都沒有改善，甚至已經開始影響工作或生活時，請務必勇敢尋求專業的協助。

921大地震

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