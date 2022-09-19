聽新聞
test
0:00 / 0:00

921國家防災日 竹市災防告警細胞廣播測試莫慌張

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
921國家防災日演練訊息通知。圖／新竹市政府提供
921國家防災日演練訊息通知。圖／新竹市政府提供

近日地震頻繁發生，為因應921全國防災日，市府配合行政院推廣國家防災日活動，將於9月21日上午9點21分由中央氣象局透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」及「海嘯警報試放」訊息，提醒民眾手機收到測試訊息聲響震動時，無須過於驚慌。

警察局指出，竹市由警察局第一分局及第三分局所轄南寮、香山沿海海嘯警戒區域的南寮、中華、朝山等3處派出所防空警報台協助執行海嘯警報試放，於9點25分發布海嘯警報試放，9點35分發布海嘯解除警報，試放期間不實施人車管制及疏散避難，民眾聽聞警報發放時請不必驚慌，一切正常作息。

警察局表示，這次「國家防災日地震警報」訊息為演練性質，若無法配合演練，可自行於活動期間（10月31日止）自主演練。聽聞警報時，請立即進行自主性就地避難演練，即採地震避難3步驟（趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on），避難演練時間約1分鐘。

警察局呼籲，海嘯警報試放係為了驗證發布海嘯警報效率，因應突發海嘯災害，強化民眾防災意識，熟悉海嘯警報音符。海嘯緊急警報音符共計15秒後（鳴5秒、停5秒、再鳴5秒），改以語音廣播2次（海嘯警報試放，海嘯警報試放，請所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難），解除警報音符一長音90秒，希望讓民眾熟悉海嘯警報音訊。

消防局表示，市府響應「111年各賣場及網路平台設置防災專區實施計畫」，已協請各大賣場共同設置防災專區，提高民眾備置防災及食物的意願及便利性，落實自主防災準備。

消防局建議，緊急避難包可放飲用水、食物、證件影本、現金、急救藥品、粗棉手套、手電筒、電池、禦寒衣物、輕便雨衣、面紙、口罩、紙筆、備用鑰匙、瑞士刀、哨子等等，也可依照個人需求進行調整，如家有老年人與嬰幼兒，則可多準備常備藥品、紙尿褲、濕紙巾、奶粉等，才能在災害突然來臨時減少傷害。

921大地震

延伸閱讀

獅友後援會碰上全台地震 侯友宜坐鎮防災改以視訊感謝

7成民眾地震誤找黃金三角 中部僅2成民眾備避難包

竹市部落WAWA環境教育營 孩子走入繪本化身環保小尖兵

地震頻傳 桃園消防舉辦防災演練小朋友化身蝙蝠俠

相關新聞

私有建物耐震補強 最高補助450萬

內政部營建署昨表示，近年持續推動私有建築物耐震補強措施，提供每件最高450萬元補助，協助民眾針對潛在結構老化致耐震能力不...

70年莒光號變身全台最美移動餐廳 入圍台灣光環境獎

火車餐廳「鳴日廚房」重新改造70年車齡的莒光號，克服車廂電力等限制，改以暖色色溫與細緻的光線規畫，使旅客得以在緩慢的鐵道...

高雄市桃源區凌晨發生規模3.5地震 最大震度3級

中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時47分發生芮氏規模3.5地震，地震深度4.8公里，震央位於高雄市政府東北方83.7公里（...

好焦慮、睡不著？ 試試「4-7-8 呼吸法」

睡前焦慮好難受 ？「4-7-8 呼吸法」能幫助入睡！根據CNN報導，人們在晚上睡覺前可透過「4-7-8 呼吸法」減緩一整天的焦慮，紐約州臨床心理學家約書亞表示該呼吸法改可增加入睡的可能性，此外，今年7月的美國國家醫學圖書館的研究也證明，「4-7-8 呼吸法」能有效改善血壓，降低焦慮。

震不停心慌慌 身心安定5字訣

近日地震頻傳，許多人產生焦慮症狀，加上餘震不斷，恐引發緊張、害怕、感到疲憊、失眠等，衛福部草屯療養院臨床心理科主任黃裕達...

健康你我他／再忙也要喝夠水 頭痛頻率減少了

一直以來我都有頭痛問題，從青春期的考試壓力到出社會的工作壓力，總是讓我煩躁又頭痛，尤其女生生理期來的那幾天，還會伴隨著頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。