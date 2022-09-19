地震別急著逃！ 消防署「保命3步驟」 在床上請轉身趴下

台灣處環太平洋地震帶上，是地震高風險區，要如何防災、避免地震，成為全民常識。消防署指出，地震發生時，最重要的是「保護頭部、頸部」避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」，躲在桌下或是牆角；若在室內應優先保護自己，不要慌亂逃出戶外，若在戶外，則相對安全，應拿起隨身物品保護頭頸部，靜待地震結束。

消防署在「消防防災館」詳細說明地震防災知識，分三大部分「災前的準備、災時的應變與災後的整理」。災前準備，包括事先了解自家的風險，建築是否老舊？位於土壤液化帶？是否有瓦斯管線等；另外也建議固定好家具、準備「3日份的防災包」，和地震相關保險。

災時應變，地震搖晃時，千萬不要慌亂逃出戶外，應優先保護頭頸避免受傷，立即採「趴下、掩護、穩住」，如果就近有掩蔽物，就直接躲進去，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障；附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭頸部，但需注意牆壁上頭是否有潛在危險掉落物。

若地震時在戶外，相對較安全，盡可能放低重心蹲低，拿起隨身物品保護頭頸部，靜待地震結束，千萬不要嘗試跑入戶內。若地震時在開車，應馬上安全減速，開啟警示燈，靠路邊空曠處停車，確認地震停止後再繼續前進。

若地震時在床上，請繼續待在床上、保持警覺，轉身趴下並隨手拿起枕頭保護頭頸，慌亂起身避難可能會引發不必要的危險，直到地震結束確認安全為止。若在廁所，也不要急著離開，建議要把身體壓低，持物品保護頭頸部。