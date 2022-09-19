聽新聞
test
0:00 / 0:00

明鋒面南下 氣象局：北台灣明顯轉涼

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中國大陸上空有大陸高壓，今晚到明天會逐間往台灣靠近，明天台南以北，東半部、恆春半島有八到九級陣風，東北風環境不是非常潮濕，今天中午過後，會有午後雷陣雨，今天晚上到明天清晨，雨勢逐漸減弱，僅剩中南部、花蓮台東有零星陣雨。截圖自中央氣象局
中國大陸上空有大陸高壓，今晚到明天會逐間往台灣靠近，明天台南以北，東半部、恆春半島有八到九級陣風，東北風環境不是非常潮濕，今天中午過後，會有午後雷陣雨，今天晚上到明天清晨，雨勢逐漸減弱，僅剩中南部、花蓮台東有零星陣雨。截圖自中央氣象局

中央氣象局表示，明有鋒面南下，外海有雲系發展，天氣明顯轉涼，但整體天氣型態大致穩定，22日以後水氣增多，周末也不排除有熱帶系統，目前仍在觀察中。

中央氣象局預報員劉宇其表示，明天有鋒面南下，溫度轉變，外海有雲系發展，但台灣天氣大致穩定，午後東半部、南部山區，有零星降雨，而南瑪都目前侵襲日本，但會減弱成溫帶氣旋，對台灣無影響，而在西北太平洋海面，不排除有其他熱帶系統發展。

劉宇其表示，颱風北上後，在中國大陸上空有大陸高壓，今晚到明天會逐間往台灣來，溫度上會有變化，明天台南以北、東半部、恆春半島有八到九級陣風，東北風環境不是非常潮濕，今天中午過後，會有午後雷陣雨，今天晚上到明天清晨，雨勢逐漸減弱，僅剩中南部、花東有零星陣雨。

他說，北部、宜蘭今天白天高溫仍是30度以上，明天下滑到28度，溫度明顯轉涼，20日、21日，北台灣偏涼，22日後，溫度稍回升但不明顯，這波溫度變化以北台灣為主，中南部偏暖偏熱。

劉宇其表示，至於降雨趨勢，前期水不多，降雨主要在中南部山區，21日水氣多，尤其大台北、宜蘭地區降雨多，22日天氣轉乾，23日水氣明顯增加。

延伸閱讀

地震頻率逐漸下降中 氣象局：不排除有較大餘震

一張圖看天氣！周二起北宜花秋意漸濃 周五後北東雨增

規模5以上餘震已3起 氣象局：未達群震標準

南瑪都「超大型颱風」 鄭明典：比一般颱風大很多

相關新聞

私有建物耐震補強 最高補助450萬

內政部營建署昨表示，近年持續推動私有建築物耐震補強措施，提供每件最高450萬元補助，協助民眾針對潛在結構老化致耐震能力不...

70年莒光號變身全台最美移動餐廳 入圍台灣光環境獎

火車餐廳「鳴日廚房」重新改造70年車齡的莒光號，克服車廂電力等限制，改以暖色色溫與細緻的光線規畫，使旅客得以在緩慢的鐵道...

高雄市桃源區凌晨發生規模3.5地震 最大震度3級

中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時47分發生芮氏規模3.5地震，地震深度4.8公里，震央位於高雄市政府東北方83.7公里（...

好焦慮、睡不著？ 試試「4-7-8 呼吸法」

睡前焦慮好難受 ？「4-7-8 呼吸法」能幫助入睡！根據CNN報導，人們在晚上睡覺前可透過「4-7-8 呼吸法」減緩一整天的焦慮，紐約州臨床心理學家約書亞表示該呼吸法改可增加入睡的可能性，此外，今年7月的美國國家醫學圖書館的研究也證明，「4-7-8 呼吸法」能有效改善血壓，降低焦慮。

震不停心慌慌 身心安定5字訣

近日地震頻傳，許多人產生焦慮症狀，加上餘震不斷，恐引發緊張、害怕、感到疲憊、失眠等，衛福部草屯療養院臨床心理科主任黃裕達...

健康你我他／再忙也要喝夠水 頭痛頻率減少了

一直以來我都有頭痛問題，從青春期的考試壓力到出社會的工作壓力，總是讓我煩躁又頭痛，尤其女生生理期來的那幾天，還會伴隨著頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。