明鋒面南下 氣象局：北台灣明顯轉涼

中央氣象局表示，明有鋒面南下，外海有雲系發展，天氣明顯轉涼，但整體天氣型態大致穩定，22日以後水氣增多，周末也不排除有熱帶系統，目前仍在觀察中。

中央氣象局預報員劉宇其表示，明天有鋒面南下，溫度轉變，外海有雲系發展，但台灣天氣大致穩定，午後東半部、南部山區，有零星降雨，而南瑪都目前侵襲日本，但會減弱成溫帶氣旋，對台灣無影響，而在西北太平洋海面，不排除有其他熱帶系統發展。

劉宇其表示，颱風北上後，在中國大陸上空有大陸高壓，今晚到明天會逐間往台灣來，溫度上會有變化，明天台南以北、東半部、恆春半島有八到九級陣風，東北風環境不是非常潮濕，今天中午過後，會有午後雷陣雨，今天晚上到明天清晨，雨勢逐漸減弱，僅剩中南部、花東有零星陣雨。

他說，北部、宜蘭今天白天高溫仍是30度以上，明天下滑到28度，溫度明顯轉涼，20日、21日，北台灣偏涼，22日後，溫度稍回升但不明顯，這波溫度變化以北台灣為主，中南部偏暖偏熱。

劉宇其表示，至於降雨趨勢，前期水不多，降雨主要在中南部山區，21日水氣多，尤其大台北、宜蘭地區降雨多，22日天氣轉乾，23日水氣明顯增加。