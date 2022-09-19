學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

台東連續發生強震，全台民眾都超有感，擔心後續是否還會有更強烈的地震，成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，從地震一路往北發展的情況分析，未來幾天花蓮玉里有發生餘震的機會；這次發生強震的地點是一個過去比較未被研究到的斷層，學者認為人力物力有限，研究資源應該投放在重點區域，「嘉南地區是下一個可能發生大地震的地方」饒瑞鈞預測，政府應該要投入更多關注。

饒瑞鈞表示，受到應力的影響，斷層在發生地震後，會對相連或附近的斷層產生影響，發生一連串的地震，像是九二一大地震發生後，連續半年都有很多大小不斷的地震，台東連續兩天的地震，加上在2006年發生在較南端的卑南地震，可以看出地震是一路往北，之後可能會在關山、池上以北的玉里發生地震，更北的瑞穗則在兩、三年前發生過較大地震，累積的能量被釋放，近期較不可能再發生，因此玉里最近可能需注意是否有強震發生。

饒瑞鈞表示，過去地震較多發生在花東縱谷東側的斷層，縱谷與中央山脈間的斷層較少發生地震，所以這個斷層較未受重視，也未被命名，地底下可能還有未被發現的斷層，如果真的要徹底了解，要投入的人力物力難以想像，這也是地震難以預防的原因，政府的資源有限，應該要放在重點。

他表示，從過去全台地震的相關研究可以看出，台灣未來最有可能發生大地震的地方是在嘉南地區，主要是嘉南累積地震能量速率是最快的，同時在台南以南到屏東，地表長期有緩慢的能量釋放，但台南以北卻沒有，台北、桃園與新竹一帶累積能量的速率相對是慢的，中部過去又曾發生九二一大地震，短期內再發生大地震的機會降低，東部雖然也有大地震的可能，但台灣人口集中在西部，一旦發生地震，災害一定比東部嚴重，所以嘉南應該是現今最應該投入地震研究資源的地方。

「但是很可惜的是目前被投入的資源卻很少」饒瑞鈞表示，可能因為地震不是馬上發生的事，也很難預測準的發生時間，民主社會又經常有選舉，所以地震研究很難獲得政府重視，這是在強震發生後大家可以多努力關注的事。

國立中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛表示，在前天與昨天的兩個強震發生後，都有多個餘震持續發生，今天之後應該還會其他餘震，民眾應多留意；對於未知斷層的研究，學術界一直有在努力，例如花蓮的米倫斷層仍持續在做研究，目前已有團隊在做鑽井、布光纖地震儀等事項研究。

她表示，一個斷層的研究是要花很久的時間，包含挖槽溝等，都要很長的時間進行，接下來還要做分析，台灣整個地震學的發展過程，回推大量開始進行研究的時間點來看，大概是從1999年九二一集集地震開始，也才20多年的時間，至今還有團隊在挖掘集集地震尚未被解密的地方，而近期則受到疫情影響，相關研究經費減縮，但對地震發生頻繁的台灣來說，相關資源的投入仍是有需要的。