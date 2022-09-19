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高溫炎熱早晚溫差大 吳德榮：周末熱帶擾動需觀察

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象局表示，天氣高溫炎熱，今(19日)中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。南投縣地區為黃色燈號，請注意。圖／擷自中央氣象局
氣象局表示，天氣高溫炎熱，今(19日)中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。南投縣地區為黃色燈號，請注意。圖／擷自中央氣象局

中央氣象局表示，今(19日)台灣各地及金門大多為多雲到晴，清晨至上午西半部地區及澎湖、馬祖有零星短暫陣雨，午後南部地區、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，明(20日)台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起至明日台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，請民眾注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(19日)晨「南瑪都」已快速減弱至「中颱」下限，在日本九州西側登陸，轉向東北大迴轉，暴風圈將掃過九州、四國及本州大半，持續減弱中；明(20日)下午進入日本東部海面「變性」、消失；周末前後台灣及巴士海峽附近有「熱帶擾動」活動及發展的機率，位置超敏感，但有「不確定性」，應持續觀察。

氣象局表示，天氣高溫炎熱，今(19日)中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。南投縣地區為黃色燈號，請注意。

吳德榮說，今(19日)各地多雲時晴，部分平地及山區有短暫雨的機率。各地區氣溫與昨日類似：北部21至33度，中部21至35度，南部22至35度，東部21至36度。明(20日)各地多雲時晴，中南部及花東部分平地及山區仍有短暫雨的機率，有一小股冷空氣，氣溫略降，北台略轉涼。

吳德榮表示，周三(21日)東北風水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨的機率。週四(22日)至週五(23日)白天水氣減少，各地大多晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。

他表示，周五晚至下週(25)日東北風及熱帶擾動影響，北部、東半部有明顯降雨的機率；不過，「不確定性」大，模式會再調整，應持續觀察。

馬祖 吳德榮 氣象局

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