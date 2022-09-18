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道路破裂變形凸起 花蓮縱谷公路行車需小心
台東大地震造成相鄰的花蓮富里和玉里受災，傳出橋倒路塌人受困，但周邊鄉鎮也受影響。今晚搭親戚愛心專車返回吉安的吳姓男子說，沿路道路都有些小凸起，行經山區也很擔心會坍方，他的朋友想從花蓮回台東，說接駁車大排長龍，平日短短2小時的車程，如今異常艱難。
吳姓男子無火車可搭，改搭朋友的愛心車北上吉安。他說，沿途車流不多，平日常有人超車，今晚大家特別守規矩，一來可能是路況真的不太好，道路多處破裂凸起，小石塊也多，行經山區時，想開快早點通過擔心道路不平，開慢又憂心碰上坍方閃不過，只能盡量開往內線道，減少危險。
他說，夜間視野不好，地震又不斷，誰也不知道哪裡會不會又出了問題，平日到瑞穗都走193縣道，但如今都走視野比較好的台九線，盡量避開山區，也因此原本2個多小時可抵達的路程，足足多了1個多小時才抵達。
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