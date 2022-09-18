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一張圖看天氣！周二起北宜花秋意漸濃 周五後北東雨增

聯合報／ 記者邱瓊玉吳姿賢／台北即時報導
氣象局表示，明天至周四（22日），各地天氣都以多雲到晴的天氣型態為主，不過台灣附近有些水氣來來去去，不同地區在不同時段也可能偶有點短暫雨。圖／氣象局提供
氣象局表示，明天至周四（22日），各地天氣都以多雲到晴的天氣型態為主，不過台灣附近有些水氣來來去去，不同地區在不同時段也可能偶有點短暫雨。圖／氣象局提供

氣象局表示，明台灣各地及金門大多為多雲到晴，清晨至上午西半部地區及澎湖、馬祖有零星短暫陣雨，午後南部地區、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

至於一周天氣的部分，氣象局表示，明天至周四（22日），各地天氣都以多雲到晴的天氣型態為主，不過台灣附近有些水氣來來去去，不同地區在不同時段也可能偶有點短暫雨，以明天為例，清晨到上午，西半部偶有零星短暫雨，南部、東半部地區及各地山區則要注意午後雷陣雨。

此外，周二(20日)，隨著東北風增強，北部宜花氣溫稍下降，舒適有秋意，中南部清晨要注意零星雨，南部地區及各地山區午後則要留意局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，周三(21日)、周四（22日）水氣稍增多，迎風面的大台北、東半部有局部短暫雨，中南部山區午後注意零星短暫陣雨。

氣象局表示，本周五(23日)至周末(25日)，台灣南方至東方海面是個大低壓區，會帶來一些東北風及水氣，迎風面的北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區影響較不明顯，僅山區有午後陣雨。此外，低壓區中也可能有熱帶系統發展，氣象局將持續關注。

氣象局提醒，19、20日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，沿海活動請注意。近日地震頻繁，土石易崩落，非必要請盡量減少前往山區活動，本周仍易有餘震，請提高警覺注意安全。

氣象局 東北風

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