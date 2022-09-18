我家附近有地震斷層嗎？ 輸地址快速查詢、看全台斷層帶發震機率

台灣從昨天（17日）晚間起至今天陸續發生規模大大小小的地震，不只造成民眾驚嚇，花蓮、台東各地更出現不少災情，先前《聯合新聞網》就曾報導台灣本島44條斷層帶發生強震的機率，另外，想知道自己住的地方安不安全，只要上經濟部中央地質調查所「活動斷層GIS查詢系統」輸入地址，就能查到該位置是否位在斷層帶上囉！

步驟1

進入「經濟部中央地質調查所 臺灣活動斷層分布」網站，點擊「立即查詢」、「同意並進入 GIS 查詢系統」。

圖擷自 「經濟部中央地質調查所 臺灣活動斷層分布」網站

步驟2

在確認自己住的地方是否有斷層帶前，可先點開「圖層」，在「地震資訊」選項勾選顯示「災害性地震」、「顯示有感地震（近2月）規模4.0以上」、「小區域有感地震（近2月）規模4.0以上」。

除了勾選顯示地震資訊之外，建議也可勾選「斷層」圖層的「活動斷層環域半徑200公尺範圍」和「活動斷層環域半徑500公尺範圍」。

圖擷自 「經濟部中央地質調查所 臺灣活動斷層分布」網站

步驟3

接下來就可以左側點擊「定位」，輸入門牌地址、地段號、行政區、坐標定位或地標定位找到位置，並會顯示該地點附近的斷層。

圖擷自 「經濟部中央地質調查所 臺灣活動斷層分布」網站