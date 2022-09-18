「逆轉園遊會」展現人生逆轉勝精神 行動建立善的循環

「2022逆轉園遊會」9月17日於南港瓶蓋工廠盛大舉辦，包含舞台表演、美食攤位、室外互動體驗、室內手工DIY、街頭藝人等5大區域，有將近千位社福機構、企業夥伴、一般民眾熱情參與，一起在玩樂中做公益。許多社福機構均透過音樂、戲劇、烘焙、咖啡、運動等方式，來建立弱勢兒少及身心障礙者的自信及謀生能力，而這些優秀機構的服務，值得被大家看見並理解。「逆轉園遊會」的初衷，就是要讓這些優秀社福機構，能有一個對外溝通的舞台，並展現此次園遊會主題「我敢 我可以」。

而企業做公益也不一定只能捐錢或是捐物，透過發揮企業自身專業，更能協助社福機構。震旦集團當天派出多位最強外援志工，協助機構銷售商品，還有愛心零錢捐，彼此在互動中學習。參與公益攤位的社福機構包含「小草書屋」、「孩子的書屋」、「蘭智基金會」、「唐氏症基金會」、「基督教沐恩之家」等，服務族群涵蓋兒少、身心障礙、藥毒癮，均帶著自家特色產品，與民眾介紹其宣導議題。

除了美食攤位，還有一系列精彩舞台表演，包括由桃園少年之家協助組成的「大改樂團」，用音樂成功改變少年；台北市視障者家長協會組成的「EyeMusic樂團」，成員皆為視障者，現場為大家帶來自創曲和流行歌曲Cover；還有只做好事的幫派「逆風劇團」，用戲劇課程，帶領中輟、高關懷少年翻轉自己的人生。接連三場精彩的音樂及戲劇表演，再透過學員、機構的生命故事分享他們如何從逆境，到成功建立自信、翻轉人生的過程。

現場還有熱原拳擊隊及台灣玩具圖書館帶領民眾進行互動體驗活動，熱原拳擊直接把擂台搬進會場，由榮獲全中運及總統盃冠亞軍的孩子示範體驗拳擊比賽的熱血；台灣玩具圖書館也從教育及環保出發，運用再生後的玩具與現場民眾共玩。