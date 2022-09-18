佛光山辦「科技弘法新契機」講座 佛教也入元宇宙

佛光山今天在法寶堂舉行以「科技弘法新契機」為主題的講座，由佛光山資訊監院慧讓法師主持，邀請網龍網絡集團宗教事業部總經理、佛教數字藝術家宓雄，分享近年在佛教科技弘法上的成果與感悟。宓雄在科技弘法道路上不斷探索新模式，透過「互聯網+佛教」推動全球智慧寺院發展。

慧津法師及知竺法師指出，佛光山開山宗主星雲大師早期即以幻燈片的科技方式弘法，並跟上時代潮流開辦網路佛學院，至今已吸引300萬人收視，並繼續推動全球線上佛學院，透過雲端多媒體數位弘法的最新科技，將佛法迅速傳播到世界各地，宣揚人間佛教。

在全球互聯網和科技的助力下，宓雄與印度、緬甸、泰國、尼泊爾、中國大陸等地的寺院、佛教機構，展開緊密的合作，努力將「數字佛教」推向世界各領域。他表示，從網際網路web1.0、2.0直至3.0，佛教科技應用的發展，網際網路時代每一次浪潮來臨前抓住機會，才能在當下的大環境有落地空間，佛教弘法種種，需現代科技模式思考。

宓雄認為，科技弘法要從使用者、場景和需求內容各方面，進行思考與洞察，並剖析目前人間佛教數位化探索與實踐道路上，所面臨的幾大挑戰與可行的突破點。2017年網龍網絡集團就與佛光山聯手開啟科技探索之旅，共同研發佛光山社交互動大屏，在螢幕上構築出虛擬佛光山世界的主題場景，並能邀請個人「進入」到虛擬場景中進行互動，實現「人在畫中遊」的奇特體驗。

2019年在法寶堂共同設立佛光科技長廊，打造佛教場景下的智能集成，主要成果包含佛光山社交互動大屏、佛光101VR沉浸教室、VR慧箭降魔、VR三好護生高空救貓、佛光GO等產品。2020年受全球疫情影響，佛光山與網龍網絡集團相繼打造雲端系列H5產品，開發了雲端浴佛、雲端點燈、 雲端抄經等項目，目前已經覆蓋全球150多個國家，惠及600多萬信眾。