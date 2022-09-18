震不停！地震避難包該帶什麼 必備品項、逃生要訣一次看

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，今日下午2時44分，再度發生6.8強震，花蓮玉里鎮甚至有大樓倒塌，還有火車疑似出軌傾倒。地震震不停，全台從北到南都有感，《聯合新聞網》統整出緊急避難包必備品項，以及意外發生時的逃生要訣。

一、質輕且容易取得物品的雙肩背包

根據內政部消防署資料，緊急避難包最好是質輕且容易取用物品的雙肩背包，也要記得在背包外標註更新日期，每半年檢查一次緊急避難包，以確保內容物無損壞和過期，也建議可以放置於大門口或玄關附近等方便取得之處，意外發生當下能「拿了就跑」。

二、備妥所需物品，並依家庭成員數量進行整理

根據內政部消防署資料，緊急避難包最好備有這6大類：

1、緊急糧食飲水

包含飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等；有嬰兒的家庭應準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。

2、醫療及清潔品

優碘、棉花棒、紗布等急救用品，以及溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉。另外，也務必準備常用藥，並注意藥品保存時效及保存方式。

3、禦寒保暖衣物

輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套、雨衣、小毛毯、暖暖包等，如果有小型睡袋，在可背負範圍內也可一併帶出。有嬰兒的家庭要另外準備尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿到的地方。

4、貴重物品

包含身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本。此外，也要記得準備少許現金以及零錢，必要時方便使用公共電話或自動販賣機。

5、鞋子

外出避難時要記得穿上鞋子，以防被路上碎石和玻璃刺傷。

6、其他

可預先準備哨子、防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣（市）政府網站下載）、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等。如果家中有寵物，寵物的飲食需求也需要另外考量採計，一併放入緊急避難包中。

三、地震逃生要訣

當地震發生時，第一時間要保護頭部，盡可能找桌子等較為穩固的傢俱，並確實做好「趴下、掩護、穩住」三步驟。接著，等地震稍緩後，要遵守「不語、不跑、不推」的原則，並穿著鞋子外出避難，避免腳被路上的碎石和破裂物傷到。