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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

影／台灣首屆無動力飛行賽 飛天神轎衝下海一片歡呼

聯合報／ 記者游振昇黃仲裕／台中即時報導
台灣Red Bull飛行日活動，今天在台中港區進行，參賽首支隊伍是「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」。記者黃仲裕／攝影
台灣Red Bull飛行日活動，今天在台中港區進行，參賽首支隊伍是「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」。記者黃仲裕／攝影

2022年亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日今天中午在台中港旁登場，先由表演組「飛天神轎」表演，神轎衝落海時，現場一片歡呼鼓掌。

台中市長盧秀燕到場興奮喊著，「我現在歡樂宣布，歡迎大家下水」，現場有人聽到以為她說，「歡迎推我下水」，後來看到盧秀燕步行走下高台，才知大家誤解了。

今天下午正式起飛比賽時，先由表演組「飛天神轎」表演，神轎衝落海時，現場一片歡呼鼓掌，第一組參賽隊「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」，飛行器創意設計有趣，控肉和香菜都有，隊員表演30秒後加速往前衝，飛行一小段距離再落海；第二組是台中消防隊員組成的「一生消防」，熱舞後起飛，但因逆風，飛行器先倒掛跳台再落海，現場一片惋惜聲。

2022年亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日今天中午在台中港旁登場，今年有633組隊伍報名，最後選出45組參賽，各組創意十足，評審之一的羽球國手戴資穎說，她評分重點在創意，飛行距離其次，她看到很多隊伍飛行器都很有創意與趣味，很期待。

今天參賽隊伍一早在台中港旅客服務中心旁廣場準備，隊員和飛行器展開，顯示各組創意，令參觀者驚艷，包括台灣古早味的刈包香菜，台中市消防局第一大隊消防隊員設計的飛行器，名為「一生消防」，將消防車裝上翅膀，瞄子為主幹，另有大學生組隊的飛行器，「海上的V12聲浪」也具創意。

今天的飛行日活動是2022亞洲唯一、台灣首場在台中港起飛，主辦單位在港區搭設6公尺高跳台，各飛行器在高台上助跑滑行後起飛，比創意也比飛行距離。

Red Bull飛行日是全球知名國際賽事，1992年奧地利維也納舉辦首屆，至今已在97個城市巡迴舉辦，共辦過175場，全世界最長飛行距離是2013年在加洲參賽的5名航空工程師組隊，以78.64公尺創下紀錄。

今天參賽隊伍不分性別、年齡、身份參戰，民航機師、醫護人員甚至連65歲以上的不老鳥人也組隊，各組以各種誇張、創意造型挑戰人類飛行夢想，為想像力增添一對翅膀，各組飛行器都是無動力，各有創意。

台灣Red Bull飛行日活動，今天在台中港區進行，參賽首支隊伍是「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」。記者黃仲裕／攝影
台灣Red Bull飛行日活動，今天在台中港區進行，參賽首支隊伍是「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」。記者黃仲裕／攝影

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