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台東地震致坍方落石全台5路段受阻 今將陸續搶通
台東昨晚9時41分發生規模6.4地震，且餘震不斷，交通部公路總局統計，目前有預警性封閉路段1處、災阻路段2處、道路災情2處，預計今天會陸續開放通行。
預警性封閉路段有1處，高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），預計今天下午5時解除預警性封閉。
災阻路段2處，台東縣海端鄉台20線192K（新武附近）邊坡坍方，雙向阻斷，預計今天下午3時開放通行。台東縣海端鄉台20線195K+400（新武附近）邊坡坍方，雙向阻斷，實際需配合192K排除作業，預計今天下午2時開放通行。
道路災情2處，台東縣海端鄉台20線174K（利稻附近），現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計今天下午3時開放通行。台東縣海端鄉台20線179K+150（霧鹿附近），現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計今天下午2時開放通行。
公路總局呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP。
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