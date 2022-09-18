嘉義8旬老翁膀胱清出近千顆結石 連醫護都驚呆

嘉義8旬老翁排尿困難掛泌尿科門診，經醫師檢查發現膀胱塞滿結石，並帶有多重抗藥性細菌，近日以內視鏡清出大小結石近千顆，目睹的醫護人員都感驚訝，老翁術後已康復出院。

嘉義市陽明醫院泌尿科醫師黃才倍今天接受中央社記訪問表示，5月時接獲一名住護理之家80多歲患者，因膀胱結石造成排尿困難及細菌感染等問題求診，原本已打算安排住院拿掉結石，但因碰上COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情高峰，只好緊急喊卡。

黃才倍說，近來疫情和緩，因此安排患者中秋連假進行手術，經電腦斷層與X光檢查後確定，膀胱積滿了結石，且尿液檢驗發現多重抗藥性細菌，加上高齡因素，造成醫療上的困難。

黃才倍指出，多重抗藥性細菌易造成手術感染風險增加，菌血症、敗血症的風險也增加，他與相關方面專家包括台大泌尿專長的教授討論後，擬定治療方向，並與老翁家屬詳細說明手術時可能發生的各種狀況與風險以及應對策略，才進行手術。

他以內視鏡及特殊器械清出數量龐大的膀胱結石，大大小小的結石鋪滿在手術用器皿中，若細算可能有近千顆結石。

黃才倍說，結石數量創下他行醫20幾年來最多紀錄，也可能是全國紀錄，在開刀房參與手術的醫護人員，看到這麼多結石，都驚訝不已；患者住院觀察恢復良好，近日已經出院。

黃才倍表示，有結石體質的人（具有家族史），或不太喝水、水喝太少，汗水流多的人都容易發生泌尿系統結石，有高尿酸與痛風的人也容易產生結石，建議有上述情況者，可到泌尿科檢查，早日發現早日治療，可減少結石對身體危害。