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豆子劇團《我的大俠 最感動版》 結合音樂舞蹈布袋戲
高雄市傑出團隊豆子劇團與金鷹閣電視木偶劇團合作，邀請中山大學劇場藝術系助理教授楊士平執導，結合音樂、戲劇、舞蹈、武打，以及重量級的布袋戲元素，推出《我的大俠 最感動版》，9月24日起全台巡迴演出，可洽豆子劇團07-5505596或上年代售票系統。
豆子劇團今年邁入第24年，也再次得到高雄市傑出團隊殊榮。《我的大俠 最感動版》由豆子劇團團長葉俊伸編劇與主演，金鷹閣電視木偶劇團團長陳皇寶跨界演出，將大型布袋戲偶帶入親子家庭中，對高雄傳統藝術文化有傳承意義。
《我的大俠 最感動版》結合了武俠與真實家庭情感交織，長大的孩子，回到老家後，懷念以前爺爺帶他看布袋戲，並且多次遇到傳說中的雞腿俠的故事，讓孩子懷念已過往與爺爺相處的點點滴滴。
戲中戲的布袋戲片段是真實的布袋戲演出，而且是大型的電視木偶布袋戲，金鷹閣為此戲製作與戲中演員造型相同戲偶，並且影像設計事前拍攝製作多媒體動畫，讓大舞台上也可以看到更精細布袋戲武打畫面，有不同的元素震撼享受。
導演楊士平表示，每個少年心中都曾經有過一個大俠夢，孰不知真正的大俠就在自己身邊。這是一個結合舞台劇、布袋戲以及多媒體的尋夢之旅。
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