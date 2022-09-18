喔熊組長出任務 拍照上傳有機會抽中梨山賓館住宿券

交通部觀光局的代言卡通人物「喔熊組長」最近以4種不同表情組成F4，到參山國家風景區管理處所轄的4大遊客中心與熊粉見面。即日起到12月31日上臉書粉專回應及互動，就可獲特色小禮物，還有機會抽住宿券。

參山處長曹忠猷說，喔熊組長是交通部觀光局超級任務組組長，也是台灣觀光代言人。參山處與粉絲共同選出4種喔熊表情成立喔熊F4，並取名「熊黑皮」、「熊古意」、「熊爽快」及「熊啾咪」，表情十分逗趣討喜，目前已陸續出任務到參山轄區的南庄、梨山、谷關、松柏嶺等4個遊客中心與熊粉會面，歡迎大小朋友一起去找「F4」拍照。

參山國家風景區管理處說，歡迎大家一起來打卡拍照，即日起到12月31日上臉書粉專按讚分享指定貼文，就可獲特色小禮物，且集齊4遊客中心不同表情的喔熊組長合照私訊粉專小編，還有機會抽到梨山賓館住宿券。