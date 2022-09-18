快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

南瑪都「超大型颱風」 鄭明典：比一般颱風大很多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
南瑪都颱風是超大型颱風，比一般颱風大很多。圖／取自氣象局網站
南瑪都颱風是超大型颱風，比一般颱風大很多。圖／取自氣象局網站

中央氣象局表示，強烈颱風南瑪都今天凌晨2時中心位置在琉球東北方440公里海面上（台北東北東方1050公里海面上），以每小時22公里速度，向北北西轉北進行。7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑100公里。逐漸往日本的方向前進，對台灣天氣沒有直接影響。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南瑪都颱風是超大型颱風。和去年的季風低壓型颱風的環流特徵不同，第14號颱風南瑪都的結構更接近典型的颱風特徵，眼牆附近風速最高，然後風速由近中心向外遞減。不論由雲系範圍來看，還是由低壓逆時針環流範圍來看，南瑪都颱風比一般颱風大很多。

氣象局發布濃霧特報，今晨嘉義地區易有低雲或局部霧影響能見度，嘉義縣已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局也發布長浪訊息，颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前新北龍洞、宜蘭蘇澳、台東縣（台東、蘭嶼）及馬祖持續觀測到1.5至3米左右的浪高。

氣象局說，今天台灣附近風場仍偏西北風，北部及花、東地區有局部短暫陣雨的機會，雖然北部有降雨，但較為短暫，整體還是以多雲能見到陽光的天氣為主，花、東地區則降雨會較明顯些，特別是在中午過後甚至入夜，要留意局部較大雨勢。

而今天其他地方仍為多雲到晴，午後宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海也有零星飄雨，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地白天高溫普遍為30至33度，台東局部地區仍有36度左右高溫出現的機率，感受溫暖微熱；早晚稍涼，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸要留意氣溫的變化以免著涼。

明天台灣附近風場仍偏西北風，北部及花、東地區有局部短暫陣雨的機會，雖然北部有降雨，但較為短暫，整體還是以多雲能見到陽光的天氣為主，花、東地區則降雨會較明顯些，特別是在中午過後甚至入夜，要留意局部較大雨勢，而其他地方仍為多雲到晴，午後宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨。

周二環境仍為偏北風，但水氣稍減少，各地大多為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨，高溫稍微下降。

周三、周四各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

周五、周六迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

25日至27日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；西北太平洋上持續有颱風生成發展的機率，多留意氣象局所發布的最新氣象資訊。

南瑪都颱風凌晨2時中心位置在琉球東北方440公里海面上，以每小時22公里速度，向北北西轉北進行。逐漸往日本的方向前進，對台灣天氣沒有直接影響。圖／取自氣象局網站
南瑪都颱風凌晨2時中心位置在琉球東北方440公里海面上，以每小時22公里速度，向北北西轉北進行。逐漸往日本的方向前進，對台灣天氣沒有直接影響。圖／取自氣象局網站

颱風南瑪都 氣象局

延伸閱讀

南瑪都將衝擊日本 鄭明典：清澈的颱風眼是強颱特徵

颱風尾不見了 鄭明典：秋颱特徵逐漸明顯

軒嵐諾滿血回歸強颱 鄭明典：颱風眼重新變清澈

中颱軒嵐諾就在台灣旁邊 鄭明典：巔峰時強度創今年全球之最

相關新聞

南瑪都「超大型颱風」 鄭明典：比一般颱風大很多

中央氣象局表示，強烈颱風南瑪都今天凌晨2時中心位置在琉球東北方440公里海面上（台北東北東方1050公里海面上），以每小時...

少吃咖啡跟甜食！這8種食物都容易形成「胃食道逆流」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「胃食道逆流食物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的8種易導致胃食道逆流的地雷食物。

公廁使用困擾大公開！網友在乎的關鍵原因竟是它

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「公廁使用困擾」相關話題聲量，帶您了解網友熱議令人困擾的五大公共廁所問題。

北藝之後／華山2.0劇場規畫無前瞻性？劇場人：定位不明恐變蚊子館

台北表演藝術中心試營運以來成議論焦點，許多建築人為北藝叫屈，指問題源於業主台北市政府多年前的競圖規格。其實台灣從35年前興建首座正式表演場館國家兩廳院起，每有場館問世都不免爭議，表演藝術界期盼，興建中的文化部華山2.0、北市音樂與圖書中心、國家戲劇院等新演出空間，別再步上後塵。

台灣東南部海域規模3.9地震 最大震度台東縣3級

根據中央氣象局最新資訊，18日6時40分發生芮氏規模3.9地震，地震深度15.5公里，震央位於台東縣政府東北東方39.1...

花蓮縣卓溪鄉規模3.7地震 最大震度台東縣3級

根據中央氣象局最新資訊，18日6時58分發生芮氏規模3.7地震，地震深度6.4公里，震央位於花蓮縣政府南南西方93.6公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。