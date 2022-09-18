南瑪都「超大型颱風」 鄭明典：比一般颱風大很多

中央氣象局表示，強烈颱風南瑪都今天凌晨2時中心位置在琉球東北方440公里海面上（台北東北東方1050公里海面上），以每小時22公里速度，向北北西轉北進行。7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑100公里。逐漸往日本的方向前進，對台灣天氣沒有直接影響。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南瑪都颱風是超大型颱風。和去年的季風低壓型颱風的環流特徵不同，第14號颱風南瑪都的結構更接近典型的颱風特徵，眼牆附近風速最高，然後風速由近中心向外遞減。不論由雲系範圍來看，還是由低壓逆時針環流範圍來看，南瑪都颱風比一般颱風大很多。

氣象局發布濃霧特報，今晨嘉義地區易有低雲或局部霧影響能見度，嘉義縣已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局也發布長浪訊息，颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前新北龍洞、宜蘭蘇澳、台東縣（台東、蘭嶼）及馬祖持續觀測到1.5至3米左右的浪高。

氣象局說，今天台灣附近風場仍偏西北風，北部及花、東地區有局部短暫陣雨的機會，雖然北部有降雨，但較為短暫，整體還是以多雲能見到陽光的天氣為主，花、東地區則降雨會較明顯些，特別是在中午過後甚至入夜，要留意局部較大雨勢。

而今天其他地方仍為多雲到晴，午後宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海也有零星飄雨，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地白天高溫普遍為30至33度，台東局部地區仍有36度左右高溫出現的機率，感受溫暖微熱；早晚稍涼，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸要留意氣溫的變化以免著涼。

明天台灣附近風場仍偏西北風，北部及花、東地區有局部短暫陣雨的機會，雖然北部有降雨，但較為短暫，整體還是以多雲能見到陽光的天氣為主，花、東地區則降雨會較明顯些，特別是在中午過後甚至入夜，要留意局部較大雨勢，而其他地方仍為多雲到晴，午後宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨。

周二環境仍為偏北風，但水氣稍減少，各地大多為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨，高溫稍微下降。

周三、周四各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

周五、周六迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。