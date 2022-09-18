南瑪都颱風外圍水氣掃到台灣 北部、東部全天短暫陣雨

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天受南瑪都颱風外圍水氣影響，北部與東半部全天有短暫陣雨，午後各地山區也有陣雨發生機會，其他地區是多雲時晴的穩定天氣。

氣溫方面，北部東北度高溫29-31度，低溫24-25度，中部高溫31-32度，低溫22-25度，南部高溫31-33度，低溫24-26度，花東地區高溫31度，低溫23-24度，整體感受起來白天不至於太悶熱，夜晚稍微有點涼感。

他說，預料明天下半天起北部東北部天氣將有所變化，因為北風南下，帶來一波近期較明顯的涼空氣，周二北部、東北部的高溫將下降到26-29度，夜晚低溫則在22-23度之間，感受上來說應該有較明顯涼意。中南部跟花東地區影響較小，日夜高低溫略降1度。

不過，他說，涼空氣來得快去得也快，周三起各地氣溫逐漸回升。天氣方面倒是因為北風帶來乾空氣，各地天氣都是晴時多雲的穩定天氣，可以持續到周四，周五後東北風增強，台灣周邊水氣多，北部東半部天氣可能將轉不穩定。

中央氣象局說，強烈颱風南瑪都今天凌晨2時中心位置在琉球東北方440公里海面上（台北東北東方1050公里海面上），以每小時22公里速度，向北北西轉北進行。7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑100公里。

廖于霆說，南瑪都颱風今明兩天接近日本九州，之後橫掃日本本州，將為日本帶來明顯風雨，在南瑪都離開後，菲律賓東方海面持續有熱帶擾動活躍，下周可能還會有一到兩個熱帶性低氣壓或颱風形成。

他表示，一旦有颱風或熱低在台灣附近活動，就要留意它們可能對台灣的天氣影響，所以雖然未來幾天天氣較穩定，但若有規畫下個周末行程的民眾要隨時關注天氣，尤其是熱帶擾動發展的變化。