不斷更新／台東關山規模6.4地震後已47起餘震 台鐵恢復正常行駛

（7:45更新）

中央氣象局上午7時20分發布小區域有感地震報告，在台東縣政府北方35.5公里 ，位於台東縣東河鄉鄉，發生芮氏規模3.4地震，地震深度15.9公里。各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級。

該起地震為昨晚9時41分台東規模6.4地震之後，第47起餘震。

（7:25更新）

中央氣象局上午6時58分發布小區域有感地震報告，在花蓮縣政府南南西方93.8公里 ，位於花蓮縣卓溪鄉，發生芮氏規模3.8地震，地震深度7.9公里。各地震度級：台東縣地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。

中央氣象局上午6時58分發布小區域有感地震報告，在花蓮縣政府北方93.6公里 ，位於花蓮縣卓溪鄉，發生芮氏規模3.7地震，地震深度6.4公里。各地震度級：台東縣地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級。

這2起地震為昨晚9時41分台東規模6.4地震之後，已46起餘震。

（7:00更新）

台東關山昨晚9時41分發生規模6.4地震，全台和澎湖有感，之後至今天已出現44起餘震。

最近1起為上午6時40分的芮氏規模3.9小區域有感地震，震央在台東縣政府東北東方39.1公里，位於台灣東南部海域，地震深度15.5公里。台東縣地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度1級。

以及中央氣象局上午6時5分發布第101號顯著有感地震報告，在台東縣政府北方39.2公里 ，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模4.3地震，地震深度9.1公里。各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級。

台鐵局說，受台東地區發生芮氏規模6.4地震影響，台鐵自今晨5時10分起，基隆=屏東間、八堵=台東間已恢復正常行駛。