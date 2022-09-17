人生字典沒退休 34歲林宜靜因母提離婚 她重新定義退休

「對熟齡族而言，退休不再只是遊山玩水，更多的是找尋自己的價值。」Encore安可日子的創辦人、前抖音台灣運營負責人林宜靜，在疫情爆發前，因為媽媽一句「我真的要跟你爸離婚」，離開中國大陸返台調停家務事，卻看見熟齡族對人生下半場有不同的想像和規畫，她也重新認識「退休」這兩個字。

在Encore安可日子APP平台上，有熟齡廚師每天做一道菜拍成影音上架抖音、臉書各大平台，還有主婦分享旅外生活；珍惜這塊園地，這群大朋友常對林宜靜說，「妳可千萬不能倒。」熟齡族也許不擅長３Ｃ，但他們人生閱歷豐富且樂於分享，於是林宜靜打造Encore安可日子成為熟齡族互動平台。

林宜靜三年前返台與媽媽長談時，媽媽說「我還年輕，我不要和你爸爸過、也不要和你過，我要自己過。」原來快要退休的媽媽，發現孩子離巢，家已不需要她，等退休後，連工作也不需要她了，於是想要離婚，「找尋自己的價值。」林宜靜發現與媽媽同輩的熟齡族群，人生有更多覺醒還有綻放的可能，意外開啟她的創業之路。

林宜靜說，「我在他們身上真的看不到什麼是退休。」現在的「40+」或「50+」與銀髮族不同，戰後嬰兒潮搭上台灣經濟起飛，雖然年輕時吃過苦，但因努力就有收穫而人生豐收，退休後不想當閒雲野鶴，而是想要實踐自我價值，得到更多認同，為子女帶孫，普遍不在人生規畫裡。

林宜靜也說，她的人生字典裡不會有退休。現在的她全力投入創業，但那天階段性任務完成，馬上就能展開下一階段的人生，她相信未來「退休」這個字彙可能只是一種形式，例如符合領取勞退資格，退休不僅不再只有含飴弄孫、出國旅遊，創業也是選項之一，還有其他各種可能。