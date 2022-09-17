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臭氧加境外汙染物飆升 西部地區空品明紅色警戒
環保署空氣品質監測網顯示，18日環境風場由西北風轉為西南風，持續受境外臭氧移入影響臺灣，且午後受光化作用影響，臭氧易上升，空品多為橘色提醒等級。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「紅色警示」等級。
19日白天環境風場為西南風，受境外臭氧持續移入影響且午後受光化作用，臭氧易上升；傍晚起環境風場轉為東北風，東北風再次挾帶境外臭氧影響西半部地區，空氣品質多為橘色提醒等級。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，西半部沿海局部地區可能達紅色警示等級。
20日環境風場轉為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
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