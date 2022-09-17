臭氧加境外汙染物飆升 西部地區空品明紅色警戒

台北表演藝術中心試營運以來成議論焦點，許多建築人為北藝叫屈，指問題源於業主台北市政府多年前的競圖規格。其實台灣從35年前興建首座正式表演場館國家兩廳院起，每有場館問世都不免爭議，表演藝術界期盼，興建中的文化部華山2.0、北市音樂與圖書中心、國家戲劇院等新演出空間，別再步上後塵。

2022-09-18 08:02