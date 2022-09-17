學者建議編修台鐵誌 台鐵明年將全面清查文資

台鐵局說，車站、廠段、路線、橋樑隧道及建物，都有著豐富的文化底蘊及內涵。圖／台鐵提供 台鐵局成立綜規處文資科積極推廣鐵路文化教育，使同仁了解鐵路文化資產保存對台鐵局的重要性，陸續邀請中國科大副教授閻亞寧、台灣大學土木工程學研究所教授黃荻昌講授課程，計有台鐵主管、員工及文化志工隊十餘位志工參與。

黃荻昌日前也跟台鐵局長杜微、綜規處處長郭冠宏、文資科科長翁惠平見面，共同勾勒台鐵文化資產清查重點。黃荻昌表達應與台鐵退休前輩們共同籌編「台鐵誌」，杜微表達全力支持，未來會讓同仁明確了解文化資產的重要，再全面推廣到台鐵各單位。

台鐵局說，為鼓勵同仁參與文資業務並同時減化行政作業流程，今年將原「鐵路文化性資產管理作業要點、保存施行細則、活用施行細則」整併為「鐵路文化保存及活用管理作業要點」。

台鐵局也說，明年文資重點工作為全面清查，將清查包含建物、文物、專業技術等，再經由整飭、詮釋等相關作業，於鐵路文化保存管理資訊建置完成後開放民眾於網頁上瀏覽，朝向數位文物館努力。