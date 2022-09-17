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影／北醫附醫成立質子中心 腦癌患者獲控制可晨跑游泳

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北醫附醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束、強度调控與3D影像導航等最新功能，有效減少治療副作用並提升病人的生活品質。記者沈能元／攝影
北醫附醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束、強度调控與3D影像導航等最新功能，有效減少治療副作用並提升病人的生活品質。記者沈能元／攝影

癌症治療邁向全新紀元，台北醫學大學附設醫院設置全台首座，也是全球少見的全地下化質子中心經過試營運，即起正式投入臨床治療。56歲王先生肺癌轉移至腦部，先前以光子治療副作用，讓他備受煎熬、虛弱無力，經以質子治療後，腫瘤獲得控制，還能恢復游泳、晨跑的習慣，質子治療「精準、副作用低」的特色，不僅讓病人活得久，而且要活得好。

北醫附醫院長邱仲峯說，台灣粒子治療近年蓬勃發展，質子中心與重粒子中心接續成立，未來可能有9家醫院擁有粒子治療，密度為全世界最高，北醫附醫與台灣放射腫瘤學會「第一屆台灣粒子治療國際高峰會議」，期盼提升台灣在專業粒子治療的深度與廣度與世界接軌。

雙和醫院放射腫瘤科教授暨北醫質子中心副主任蔡若婷說，北醫附醫質子中心為國內第一部超導型質子治療機，目前機型體積只有以往機型的五分之一，因此所需面積從足球場縮小到網球場，並可以設置在醫院地下室，因質子治療並非單次療程，病人需要連續多次到院治療，建置於都會區可大幅提高就醫的可近性，無需長途往返。

蔡若婷說，質子治療最大特色就是「精準、副作用低」宛如深水炸彈，將放射線劑量精準集中在腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，幾乎不會對照射路徑上的健康組織造成傷害，北醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束、強度调控與3D影像導航等最新功能，可以「看哪裡、打哪裡」有效減少治療副作用並提升病人的生活品質。

北醫附醫放射腫瘤科主任暨北醫質子中心副主任李欣倫表示，質子中心迄今完成11位病人質子治療，涵蓋治療部位有腦部、頭頸部、骨盆胜、胸腹部。病人接受質子治療後，傳統放療常見副作用，如口腔黏膜炎、腸道發炎等都已相當少見，多數病人當天治療完，仍可繼續上班、上學，如常生活。

56歲王先生2020年發現肺癌第三期，但於2021年癌細胞轉移至腦部，2022年肺癌再次轉移至腦部且有5顆腫瘤，經以放射治療後約2個月，腫瘤得到有效的控制，但王先生出現落髮且體重減輕，體力非常虛弱，後續追蹤時發現腦腫瘤再發，也讓王先生相當沮喪。

李欣倫指出，經醫療團隊評估，再發的該颗腫瘤靠近左上顱頂，此部位腫瘤非常適合接受質子治療，由於質子具有物理上布拉格峰的劑量優勢，可以讓腫瘤後方的正常腦組織得到最大的保護，對於復發再治療的病人，更多了一線生機。

王先生接受質子治療15次後，腦部腫瘤明顯獲得控制，先前治療時的副作用如體重下降、虛弱掉髮都沒有出現，療程結束後，王先生恢復運動習慣，每天游冰、晨跑，走兩小時的路也不會累，不僅維持正常的生活品質，也重展開朗笑顏。

北醫附醫質子中心進行的首例患者是一9歲女童患有罕見的室管膜瘤，因腫瘤位置接近腰椎，擔心手術傷害到神經，造成如法如廁、行走等後遺症，而選擇質子治療，目前經過5周、25次治療，腫瘤已獲得控制，並順利返校上課。

萬芳醫院放射腫瘤科主任暨北醫質子中心副主任趙興隆說，質子治療是放療的最新趨勢，最適合質子治療的癌症是兒科腫瘤、頭頸部及鼻咽腫瘤、攝護腺癌、骨盆腔癌復發等，目前也愈來愈多乳癌，縱隔腔癌及肝癌病人接受質子治療。

邱仲峯指出，截至2021年底，全球共有99家質子治療中心投入臨床服務，近25萬人接受子治療，北醫質子中心也將與國內醫療院所策略聯盟，建構質子治療共享平台轉介適合的病人至北醫接受質子治療，未來將透過臨床經驗累積，期成為印太區訓練中心，讓世界看見台灣。

李欣倫說，新一代超導型質子治療機配有筆型射束（手指處）等最新功能，可以看哪裡、打哪裡，有效減少治療副作用並提升病人的生活品質。記者沈能元／攝影
李欣倫說，新一代超導型質子治療機配有筆型射束（手指處）等最新功能，可以看哪裡、打哪裡，有效減少治療副作用並提升病人的生活品質。記者沈能元／攝影
台北醫學大學附設醫院設置全台首座，也是全球少見的全地下化質子中心經過試營運，即起正式投入臨床治療。記者沈能元／攝影
台北醫學大學附設醫院設置全台首座，也是全球少見的全地下化質子中心經過試營運，即起正式投入臨床治療。記者沈能元／攝影

腫瘤 北醫 肺癌

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