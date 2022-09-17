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引水工程衝擊600萬人用水 環團籲雙北市長參選人表態

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
水利署提出南勢溪引水至石門水庫計畫，環保團體跟當地部落居民擔憂，工程會破壞環境生態及水源，今天舉行記者會喊畫雙北首長及雙北市長參選人，表態共同守護水源。記者林縉明／攝影
水利署提出南勢溪引水至石門水庫計畫，環保團體跟當地部落居民擔憂，工程會破壞環境生態及水源，今天舉行記者會喊畫雙北首長及雙北市長參選人，表態共同守護水源。記者林縉明／攝影

水利署提出南勢溪引水至石門水庫計畫，欲以開鑿隧道的方式越域引水，引發環保團提及在地部落居民反彈，擔憂引水工程破壞環境生態外，也影響600萬雙北市民用水權益。環團點名現任新北市長侯友宜、台北市長柯文哲及雙北市長參選對該計畫表態，並指比四處品嘗小吃、推出免治馬桶政策，共同守護雙北水源更加重要。

南勢溪引水至石門水庫計畫，欲開鑿全程17.2公里、直徑達5米的隧道越域引水，從新北市烏來南勢溪上游引水至大豹溪上游車寮坑，再送水到石門水庫上游，施工範圍涵蓋東眼山森林遊樂區、水源保護區、原住民保留區等，引發環團及居民擔憂。

台灣生態工法發展基金會執行長黃泰華今天指出，南勢溪冬天枯水期，只能供應雙北地區用水，夏天水量雖大，但大水混雜泥水，非常混濁，根本無法飲用，水利署提出的南勢溪引水至石門水庫計畫根本沒有效益。

黃泰華以2015年蘇迪勒颱風為例，當時因為南勢溪濁度太高，造成直潭淨水場停擺，因而推動翡翠水庫原水管計畫，將翡翠水庫原水導入青潭，每日達270萬噸，相關工程已經接近完工，預計明年就可以通水啟用，根本不需要浪費數百億元南勢溪引水至石門水庫計畫，不僅沒效益，還會破壞生態環境。

德拉楠部落主席鄭明光表示，該計畫是前政府都未告知部落族人，到現在都沒人告知這件事情，族人聽到消息後都非常擔憂，引水工程會破壞祖先留下的珍貴自然生態，也會影響到文化傳承，堅決反對開發計畫，若政府仍執意要進行，絕對會抗爭到底。

石門水庫 免治馬桶 水利署

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