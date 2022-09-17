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斗六多肉植物市集開張 專業好盆友「帶這個」挖寶

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
多肉植物市集號召82家多肉園至斗六展售交流各類植栽與栽種技巧。記者陳苡葳／攝影
多肉植物市集號召82家多肉園至斗六展售交流各類植栽與栽種技巧。記者陳苡葳／攝影

現代生活壓力大，不少人寄情植栽療癒身心，三度到雲林斗六南聖宮舉辦的多肉植物市集，今天早上9點起連二天開張，才一上午即吸引逾百名「好盆友」到場挖寶，帶回大包小包的戰利品。

台灣仙肉植物巡迴展售會今、明2天集結北、中、南82家多肉園養護的植栽作品及各類盆器、介質和周邊物品在斗六展售，很多玩家帶著提籃、購物袋等採購，讓人驚呼「多肉的魅力無法抵擋」。

資深玩家說，多肉植物、植栽各有生長特性，每個人以自己的方式與植物互動，使植物長出不同形色，能從中體會種植的奧妙，就是最有樂趣的部分。

南聖宮主委游鳯珠表示，市集中除能找到較不常見的品種植物，玩家也可與各攤主交流栽種、組合盆栽和照顧技巧，多了解多肉植物等特性，即能學會與植物相處。

此次展售包括觀葉植物、各種景天、百合、龍舌蘭、仙人掌、塊根、蕨類、空氣鳳梨等，也有多種園藝用品，滿足初入門的好盆友或資深玩家需求，另消費可獲摸彩券1張，活動當日下午3點抽獎。

三度到雲林斗六南聖宮舉辦的多肉植物市集今早9點起開張，消費者帶著購物帶、提籃來挖寶。記者陳苡葳／攝影
三度到雲林斗六南聖宮舉辦的多肉植物市集今早9點起開張，消費者帶著購物帶、提籃來挖寶。記者陳苡葳／攝影
多肉植物、植栽各有生長特性，栽種者從中體會種植奧妙，就是最有樂趣、最紓壓的部分。記者陳苡葳／攝影
多肉植物、植栽各有生長特性，栽種者從中體會種植奧妙，就是最有樂趣、最紓壓的部分。記者陳苡葳／攝影
多肉植物、植栽各有生長特性，栽種者從中體會種植奧妙，就是最有樂趣、最紓壓的部分。記者陳苡葳／攝影
多肉植物、植栽各有生長特性，栽種者從中體會種植奧妙，就是最有樂趣、最紓壓的部分。記者陳苡葳／攝影

多肉植物 斗六 盆栽

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