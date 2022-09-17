斗六多肉植物市集開張 專業好盆友「帶這個」挖寶

現代生活壓力大，不少人寄情植栽療癒身心，三度到雲林斗六南聖宮舉辦的多肉植物市集，今天早上9點起連二天開張，才一上午即吸引逾百名「好盆友」到場挖寶，帶回大包小包的戰利品。

台灣仙肉植物巡迴展售會今、明2天集結北、中、南82家多肉園養護的植栽作品及各類盆器、介質和周邊物品在斗六展售，很多玩家帶著提籃、購物袋等採購，讓人驚呼「多肉的魅力無法抵擋」。

資深玩家說，多肉植物、植栽各有生長特性，每個人以自己的方式與植物互動，使植物長出不同形色，能從中體會種植的奧妙，就是最有樂趣的部分。

南聖宮主委游鳯珠表示，市集中除能找到較不常見的品種植物，玩家也可與各攤主交流栽種、組合盆栽和照顧技巧，多了解多肉植物等特性，即能學會與植物相處。