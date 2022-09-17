快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南瑪都轉強颱直撲日本 台灣沿海注意長浪

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
強颱南瑪都路徑潛勢預報，預期將直撲日本。圖／氣象局提供
強颱南瑪都路徑潛勢預報，預期將直撲日本。圖／氣象局提供

南瑪都今天凌晨2時已增強為強烈颱風，上午8時的中心位置在琉球東方540公里海面上（台北東方1180公里海面上），以每小時20公里速度向西北進行。七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

中央氣象局說，南瑪都颱風先向西北進行，而後逐漸往東北迴轉接近日本的方向，對台灣天氣沒有直接影響。但下周二之前，基隆北海岸、東半部及蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，浪高可達2至3米，海邊活動應特別注意自身安全。

氣象局也說，今天台灣附近吹偏北風帶來些水氣，北部及花、東地區有局部短暫陣雨的機會，北部降雨較短暫，感受上仍為多雲到晴的天氣為主。不過花、東地區降雨較明顯，還可能有較大雨勢出現。而其他地方仍為多雲到晴，午後在東半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較小，下午前往山區建議攜帶雨具備用。

中央氣象局上午發布長浪即時訊息，颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前台東、蘭嶼已觀測到2米左右的浪高。

氣象局 颱風南瑪都

延伸閱讀

強颱南瑪都將撲日 境外汙染致空氣品質惡化

注意長浪空汙 彭啟明：強颱南瑪都將造成日本嚴重威脅

南瑪都轉強颱將侵襲日本 外圍影響台灣帶來雨勢長浪

日本重啟免簽有望 首爾飛福岡機票價格飆漲

相關新聞

南瑪都「超大型颱風」 鄭明典：比一般颱風大很多

中央氣象局表示，強烈颱風南瑪都今天凌晨2時中心位置在琉球東北方440公里海面上（台北東北東方1050公里海面上），以每小時...

少吃咖啡跟甜食！這8種食物都容易形成「胃食道逆流」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「胃食道逆流食物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的8種易導致胃食道逆流的地雷食物。

公廁使用困擾大公開！網友在乎的關鍵原因竟是它

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「公廁使用困擾」相關話題聲量，帶您了解網友熱議令人困擾的五大公共廁所問題。

台灣東南部海域規模3.9地震 最大震度台東縣3級

根據中央氣象局最新資訊，18日6時40分發生芮氏規模3.9地震，地震深度15.5公里，震央位於台東縣政府東北東方39.1...

花蓮縣卓溪鄉規模3.7地震 最大震度台東縣3級

根據中央氣象局最新資訊，18日6時58分發生芮氏規模3.7地震，地震深度6.4公里，震央位於花蓮縣政府南南西方93.6公...

南瑪都颱風外圍水氣掃到台灣 北部、東部全天短暫陣雨

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天受南瑪都颱風外圍水氣影響，北部與東半部全天有短暫陣雨，午後各地山區也有陣雨發生機會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。