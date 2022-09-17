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南瑪都轉強颱直撲日本 台灣沿海注意長浪
南瑪都今天凌晨2時已增強為強烈颱風，上午8時的中心位置在琉球東方540公里海面上（台北東方1180公里海面上），以每小時20公里速度向西北進行。七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。
中央氣象局說，南瑪都颱風先向西北進行，而後逐漸往東北迴轉接近日本的方向，對台灣天氣沒有直接影響。但下周二之前，基隆北海岸、東半部及蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，浪高可達2至3米，海邊活動應特別注意自身安全。
氣象局也說，今天台灣附近吹偏北風帶來些水氣，北部及花、東地區有局部短暫陣雨的機會，北部降雨較短暫，感受上仍為多雲到晴的天氣為主。不過花、東地區降雨較明顯，還可能有較大雨勢出現。而其他地方仍為多雲到晴，午後在東半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較小，下午前往山區建議攜帶雨具備用。
中央氣象局上午發布長浪即時訊息，颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前台東、蘭嶼已觀測到2米左右的浪高。
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