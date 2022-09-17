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潛水不慎碰觸到火珊瑚 20歲女右膝皮膚竟成這副模樣

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
一名20多歲女性潛水時，右膝不慎觸碰火珊瑚，導致皮膚出現局部波浪狀紅疹及水泡。圖／陳威宇醫師提供
一名20多歲女性潛水時，右膝不慎觸碰火珊瑚，導致皮膚出現局部波浪狀紅疹及水泡。圖／陳威宇醫師提供

近年來，國人喜愛從事潛水，但水母、火珊瑚等海中生物暗藏危機。一名20多歲女性右膝皮膚日前出現局部波浪狀紅疹及水泡，且感覺搔癢有灼熱感。醫師問診發現，該名女子因到綠島潛水未穿著完整防寒衣，右膝不慎碰觸火珊瑚，當晚發現腿部出現紅疹、水泡。她不以為意，直到3天後症狀未改善，才就醫治療。

皮膚科醫師陳威宇表示，當火珊瑚造成的皮膚水泡置之不理，可能導致細菌感染，嚴重者恐引發蜂窩性組織炎。該名患者經治療後，腿部過敏症狀改善。

陳威宇說，火珊瑚其實是動物，不是植物，如同硬珊瑚是由珊瑚蟲及其分泌的碳酸鈣骨骼構成，顏色為鮮豔的黃綠色與褐色，許多浮潛、潛水民眾因好奇而不慎觸摸，但火珊瑚的刺絲胞受刺激後會釋放毒性，造成觸摸者的皮膚於兩天至兩周會出現波浪狀的腫脹及水泡等過敏症狀。

陳威宇說，近年水上活動盛行，民眾接觸海洋生物而出現皮膚過敏問題後，就診人數隨之增加，一般遊客皮膚問題常由火珊瑚、水母等導致，皮膚反應皆為紅疹，較為嚴重者可能形成水泡，如火珊瑚造成的水泡為波浪狀腫脹，水母觸手造成的紅腫為長條紋狀等，就診時供醫師診斷參考。

他表示，如果在遊玩、潛水時不慎觸摸水母、火珊瑚時，應立即先行處理，緩解症狀。若是水母螫傷，可用大量生理食鹽水清洗，清除身體表面殘留的水母組織後，以攝氏40至60度的溫水浸泡傷口約30到60分鐘，但不建議以冷水、尿液或酒精碰觸傷口，避免症狀更為惡化。

陳威宇表示，若是接觸火珊瑚等珊瑚引起皮膚反應，可在移除表面異物後，同樣以大量生理食鹽水沖洗，接著浸泡在攝氏45度溫水中減緩疼痛，後續如有嚴重過敏反應或紅腫、水泡，應速就醫治療。

陳威宇說，遊客到海邊戲水須注意防護措施，應盡量以衣物包裹皮膚，避免接觸水母或其他有毒海洋生物。若是浮潛、潛水等水中活動建議不要隨意觸摸火珊瑚等珊瑚礁，避免皮膚擦傷、刮傷、甚至出血。

珊瑚 水母 醫師

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