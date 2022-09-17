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時速15公里感受北海岸山海美景 4條自行車路線認證體驗

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
富貴角燈塔圖。圖／北觀處提供
富貴角燈塔圖。圖／北觀處提供

隨著疫情逐漸趨緩，交通部觀光局北觀處鼓勵民眾放慢腳步以時速15公里感受北海岸的美麗山海風景，持續優化北海岸自行車動線及沿途景觀設施改善，並推薦「雙灣」、「灣塔」、「萬金」及「外木山」4條自行車路線辦理認證活動，邀請遊客=體驗不一樣的北海岸風情。

北觀處辦理「北海岸自主期遊活動」，依序推出「雙灣」、「灣塔」、「萬金」及「外木山」4條自行車路線認證活動，9月認證自行車道為萬金自行車道。

民眾只要到活動報名網站報名，並與指定地點中角灣衝浪基地喔熊或野柳地質公園合影，即可上傳至報名網站，兑換北海岸自主騎遊認證活動證書，可獲得束口袋抽獎機會，完騎4條路線並認證成功者，還有機會抽中捷安特腳踏車。

「雙灣」自行車道以淺水灣為起點，長達8公里，車道一路從淺水灣向白沙灣延伸，遊客可以一路從三芝暢遊至石門，沿途可飽覽北海岸眾多觀光景點包含淺水灣沙灘風光、藻礁潮間帶、風稜石、廟宇及麟山鼻等自然生態，終點為位於麟山鼻與富貴角兩處海岬之間的白沙灣。

極北燈塔之美的「灣塔」自車道，連接著白沙灣和富貴角燈塔的自行車道，長度約3公里，沿著台2線前進，主要經過石門婚紗廣場、富基漁港，以及富貴角公園等景點。

「萬金」自行車道，有沙灘、海景，還有迷人的小漁村風光，騎累了可以就近泡溫泉，享受金山萬里的美湯、美景、美食。金山路線為中角灣→磺清大橋→金山青年活動中心→水尾漁港；萬里路線為台電核二廠→木麻黃黑森林區→濕地木棧道→員潭溪景觀橋。

「外木山」自行車道，從基隆外木山漁港到萬里幸福廣場全長約5公里，包含外木山濱海自行車道與湖海灣自行車道兩段路程，行經基隆的外木山濱海風景區，鄰近的的湖海灣自行車道可一路銜接至萬里獅子公園。

北觀處10月底將結合皇冠海岸觀光圈業者辦理3場自行車小旅行活動，帶領遊客用慢速度感受北海岸的美景，還有豐富好玩的體驗活動。

相關資訊請見：

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

富貴角燈塔騎遊活動報名網：https://www.accupass.com/event/2208250047438614437980

自主騎遊認證活動報名網：https://www.bravelog.tw/2022/lightupnorth

極北點富貴角燈塔騎遊活動。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊活動。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊活動。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊活動。圖／北觀處提供
萬金自行車道。圖／北觀處提供
萬金自行車道。圖／北觀處提供
中角灣衝浪基地。圖／北觀處提供
中角灣衝浪基地。圖／北觀處提供

自行車 車道 萬里

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